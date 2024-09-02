香港證券及期貨專業總會籲降低股票印花稅　吸引外資流入港股市場

行政長官李家超將於下月公布新一份施政報告，並且連番落區出席公眾諮詢會。不同界別亦各對施政報告發表意見，其中香港證券及期貨專業總會就今年施政報告提出建議，將股票印花稅大幅降低甚至消取，以減低交易成本，吸引更多外資流入本港股市。



總會指出為提升香港股票市場的競爭力，以減低高頻交易成本，建議進一步大幅降低甚至撤銷該稅項，以低交易成本作為誘因，吸引更多外資流入本港股市。 總會提到，本港的印花稅率為0.1%全球排名第三，但因港府同時向買賣雙方徵稅，實際稅率為0.2%，因此超過新加坡和英國，成為全球最高。

目前港股投資者還需支付會財局的交易徵費0.00015%、證監會的交易徵費0.0027%及交易所的交易費0.00565%。

另外，該會就證券市場、上市規定、資產管理、家族辦公室、虛擬資產、ESG等多方面提出意見。其中，由於目前市況低迷，加上很多行業市盈率偏低，建議暫時降低主板上市最低市值要求，最近一年盈利要求由8,000萬元，降低至5,000萬元，以提升香港新股市場的活力。同時建議放寬上市公司注入新資產的上市規定。