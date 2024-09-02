新世界盈警｜瑞銀予中性評級　高盛料公司削派息

新世界（0017）於上周五（30日）發出盈警，預料截至今年6月底財政年度，將會轉盈為虧，股東應佔虧損介乎190億至200億元，持續經營核心經營溢利按年減少18%至23%，介乎65億至69億元。受到有關消息拖累，新世界股價今日（2日）明顯受壓，截至上午11時16分，新世界最新報6.81元，瀉13.2%。



大行於報告內亦指出，市場人士對今次新世界的盈警持負面反應。瑞銀更於報告內指出，新世界為面對具挑戰的前景或暫停派發末期息。

瑞銀指出在2024年財政年度的下半年，新世界受到高融資成本及人民幣貶值拖累，錄得核心虧損19億元，較財政年上半年錄得的3.9億元虧損顯擴大。該行又指出若以新世界因出售新創建（0659）股權的虧損，以及物業重估的虧損考慮，在財年下半年新世界虧損達到116億至126億元。

該行指出假設新世界負債金額仍處於2023年底水平，預料公司的參考淨負債率會由79%增至84%。

該行予新世界「中性」評級，目標價為8.5元。

高盛續予新世界沽售評級

另一大行高盛則預期，新世界在2024年財政年度錄得120億元虧損，將淨負債水平提高1.5個百分點至78.4%。由於公司負債水平較高，以及並無在不影響盈利及股息情況下的簡單途徑，將負債水平降至可持續水平，因此維持予「沽售」評級。

該行又預料從2024至2026年財政年度，新世界每股股息預測為0.4元，較市場共識低20%至30%，並認為公司公告有增加於2024年財年下半年不派息風險，或將派息降至更低水平。

高盛予新世界目標價6.4元，維持「沽售」評級。

（圖片來源：K11 Art Mall）

摩通料新世界不會考慮出售 K11 Art Mall

摩根大通則於報告內指出，新世界去槓桿有進展以及流動性壓力放緩之前，都會維持「減持」評級，予至明年6月底目標價為6.5元。

摩通認爲，新世界虧損已經成既定事實，對於該公司而言考慮的重要因素不是盈利，而是資產負債表以及再融資能力。

市場近期猜測新世界可能會出售 K11 Art Mall，不過摩通認爲由於潛在資本化率（cap rate）太高（大於5%），以至於新世界不會考慮。不過如果這真的發生，這可能是新世界面臨重大壓力的重要信號，因爲K11 Art Mall是該公司具有象徵意義的核心資產。