外媒報道,沙特工業及礦產資源大臣Bandar AlKhorayef率領代表團,昨日(1日)起至下周日(8日)訪問中國及新加坡,其中,在中國行程包括廣州和香港。此行目的旨在改善關係,並探索工業領域的合作機會。



Bandar AlKhorayef辦公室的聲明指,代表團對中國的訪問,符合該國成為地區主要汽車中心和創新環保汽車解決方案領導者的目標。

訪問香港期間,代表團將與工業貿易署、創新科技及工業局的官員會面,亦會與和記港口、香港工業總會、數碼港、德昌電機等會面。

中沙關係:Flags of participating countries are pictured ahead of the China-Arab summit in Riyadh, Saudi Arabia, December 7, 2022. (Reuters)