滙豐新CEO艾橋智今日上任　發言人稱將在港與官員及員工會面

撰文：張偉倫
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滙豐（0005）新任行政總裁艾橋智今日（2日）正式履新，更會在未來數日在港與官員﹑客戶及員工會面。

滙豐發言人回覆查詢時表示：「對於滙豐來説，香港是舉足輕重的市場。因此，艾橋智希望在上任後的首數天在港與客戶、員工及官員等持分者見面。」

今年50歲的艾橋智出生於黎巴嫩、在法國接受教育，他於2005年加入滙豐，2023年1月獲委任為董事及集團財務總監。在此之前，他曾出任環球銀行及資本市場聯席主管，並且領導旗下的資本市場及證券服務部門。2016年7月至2019年2月期間，他曾擔任集團中東、北非及土耳其地區行政總裁。至今年7月時獲委任為新任行政總裁，接替在今年4月時宣布即將退休的祈耀年。

據悉艾橋智。能說多國語言，包括普通話，成為首位識講普通話的滙豐行政總裁。

艾橋智今日正式出任滙豐行政總裁。

艾橋智05年加入滙豐

在今年7月時，艾橋智曾指出祈耀年帶領下滙豐業績達標，並且已建立了強勁的增長平台，故此深信現有的集團策略行之有效，故此會繼續推動這些策略。滙豐有充裕的資金及資源去推動業務，包括香港及英國業務，國際批發銀行及亞洲財富管理業務。目前是時候加快推行這些策略，並繼續推動收入的可持續增長，改善運營槓桿，並同時加強成本控制、風險管理及提升客戶服務及體驗。

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