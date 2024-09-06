碧桂園更換核數師　羅兵咸同意辭任　中匯安達接棒

碧桂園(2007) 公布，經公司建議，羅兵咸永道已同意辭任核數師，自9月3日起生效。

集團正積極推進全面重組，並努力恢復股份在聯交所買賣，而實際可行的情況下盡快完成截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表審核工作尤為重要及關鍵。但鑒於近期與公司核數師相關的事項及市場信息，羅兵咸永道未能滿足公司對刊發年度的經審核綜合財務報表的時間表需求，因此，經考慮公司審核委員會的建議後，董事會認 為繼續聘請另一名核數師並在切實可行的情況下盡快完成審核工作乃符合公司及其股東、債權人及其他持份者的最佳利益。

董事會進一步宣布，經考慮審核委員會的推薦建議後，已決議委任中匯安達為新核數師，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，自9月5日起生效，任期直至下屆股東周年大會結束為止。

羅兵咸永道在其辭任函中表示，其尚待集團提供2023年度合併範圍及合併財務報表的終稿、相關工作底稿及支持性文件，其他主要的未決事項包括：尚待集團提供未來現金流預測及相關的支持性文件以評估本集團的流動性狀況、持續經營編制基礎的合理性以及是否存在持續經營的重大不確定性；尚待集團提供若干支持性資料以完成對集團在建物業和已完工物業減值準備評估的相關審計工作，包括但不限於若干在建物業和已完工物業項目的存貨成本資料、減值評估的資料及減值評估中運用的若干重大假設和參數的支持性資料；及尚待集團提供對於2023年12月31日的其他應收款的預期信用損失評估結果及若干支持性材料以完成相關的審計工作。