蘋果iPhone 16缺AI關鍵功能　內地促銷陷兩難｜伽羅華

9月9日蘋果公司將舉行iPhone 16系列的發布會，中國華為則選在9月10日發布「Z形態摺疊屏」新手機Mate V，這是雙方今年新品發布會第二次撞期，除了華為新品具有一定實力，讓其更有自信外，蘋果AI功能能否在中國原版推出尚屬未知數。



蘋果Apple Intelligence（蘋果AI）功能主要由合作夥伴OpenAI支援，iPhone手機配上AI功能應該有助其銷路，蘋果公司暫時只選擇iPhone 16、iPhone 15 pro和pro max、以及搭載M1或以上的Mac和iPad等終端可以使用蘋果AI，較舊款的如iPhone 13、14和15等因GPU算力不足，便未能享用蘋果AI功能，只能通過網上Safari使用，這樣的AI體驗自然較手機直接運算會打上折扣，但可能果粉未見親身體驗蘋果AI的服務，很難作出比較，舊款iPhone在全球的銷售似乎未受太大影響。

中國極端重視意識型態的管控，過去對奉行西方價值觀的Google搜尋器和Facebook社媒平台拒諸中國門外，所以TikTok在國外受嚴格規管也是一種對等關係，難以判斷誰是誰非。同樣，蘋果手機內中國用戶數據以及Tesla電動車的行車數據，都被要求儲存於中國境內。

iPhone 15 Pro Max等終端可以使用蘋果AI。

意識型態局限 難開發優質大模型

一向以來，北京要求外國公司打造一個專為中國用戶服務的封閉性平台，否則難以進入中國市場，蘋果AI也不例外。OpenAI支援的蘋果AI之所以受到青睞，因它匯集了全球優質可用的英文資訊，建立了有史以來最強的大語言模型，而這些資訊很多時因意識型態關係不能進入中國，若新一代iPhone手機未能提供完整的蘋果AI，而是謬誤百出的A貨，對於本身已缺乏創新設計及顛覆性技術的iPhone銷情很可能雪上加霜。

根據市場研究機構CIRP的調查，有44%的消費者表示購買新iPhone是因為手機老舊或效能不佳，29%是因為手機遺失、損壞或被盜，只有18%的消費者是為了體驗最新功能。隨着用戶對蘋果新手機不抱期望下，今年第二季蘋果iPhone在中國手機銷售已跌出前五位，落後於Vivo、Oppo、榮耀、華為及小米。

要在意識型態上管控AI，難度較純粹的搜尋服務更大，網上審查可以由拒絕或屏蔽搜尋字眼，或將搜尋要求引導至不相關的網頁，AI功能大部分操作是通過與外界資訊互動來更新，而且是在底層調整運算方式，所以今日AI給出的答案，放在下月很可能已經修正，中國最近發生多宗AI給出諸如「中國人是世界上最虛偽、最不誠實的人」等荒謬絕倫的答案，已經顯示監控AI操作是非常具挑戰性的工作。

英偉達（Nvidia，又譯輝達，股票編號NVDA）在美國加州聖克拉拉（Santa Clara）公司總部的公司標誌。（Courtesy NVIDIA/Handout via REUTERS）

Nvidia基本面未變 股價調整難免

AI熱潮方興未艾，但晶片龍頭Nvidia近日股價卻陷入困境，周五再重挫4.1%至102.83美元，險守100美元關，相信與Blackwell新產品付運有阻滯相關，今公司第三季業績未如預期般高增長，如果按Nvidia所聲稱新產品收入可以在第四季付運、明年初入帳的話，營收與利潤的增長只是延後兩季才爆發，而且Blackwell的潛在收入可以由H100銷售收入來填補部分空間，暫時無需擔心Nvidia股價崩盤，但調整難免。

實話講，Nvidia的技術團隊是現今矽谷中最頂尖的一群，若他們都不能解決的技術問題，就代表現階段無公司能夠解決，在業務基本面未受影響下，股價在80美元水平應可以低撈。

內地對AI晶片需求強勁，亦是Nvidia主要銷售地點之一。

中國AI晶片需求大 Nvidia成最強後盾

近日一篇SemiWiki由知名博客Claus Aasholm撰寫、為Blackwell護航的文章，這篇含金量相當高的文章論及所有AI晶片產業的問題，其中一個非常有趣的問題是誰在購買Nvidia的AI（GPU）晶片，從公司第三季季度收入按地域分，美國客戶買了43%，其次是台灣的20%、新加坡的18%、中國內地的12%及其他的7%。

美國擁有最強大的超級電腦群，承包Nvidia最高端的AI晶片是自然不過的事，但奇怪的是，台灣與新加坡共同承包38%的AI晶片，確實匪夷所思，兩地所擁有的超級電腦或數據中心要消化數個百分點的AI晶片亦嫌多，須知道AI晶片更新速度不輸於手機晶片，今年銷情火熱的產品過了一兩季便會落伍，但台灣與新加坡用不了，但可以轉售第三者。

根據《華爾街日報》近月一篇報道勾劃了一條從新加坡、阿聯酋走私AI晶片至內地買家的途徑，所以中國客戶實際購買Nvidia的AI晶片量遠高於12%，而Nvidia在季績亦宣稱中國數據中心購入相當數量（substantial）AI晶片。

中國對AI算力的需求超大，但有沒有Nvidia或AMD的代替品呢？論技術水平，華為的昇騰Ascend暫時實力未足以替代，這已是內地用家普遍的評價，所以有理由相信中國購入大量的Nvidia或AMD晶片，否則不能滿足其龐大的胃納。

中移動為Nvidia晶片最大內地買家

究竟哪間中國公司是AI晶片最大的買家？文中引述2023年第四季數據，前五名分別為中移動、中電信、華為、騰訊和阿里巴巴，中移動佔比略低於一半。

中移動是中國購入Nvidia晶片的最大買家，這情況已持續好多季，中國政府不鼓勵企業買Nvidia晶片是公開袐密，但不用便不能建立超級電腦，解放軍直屬研究所要開發新武器項目也無法進行，於是乎由央企的中移動和中電信買入大量AI晶片，再將超級算力轉租予其他機構使用，所以兩家央企位列頭兩位並不令奇怪，只是最有力打破外國晶片壟斷的華為亦狂買Nvidia晶片，甚至較BAT為多，便有點不可思議了。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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