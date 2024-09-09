內地豪客爆買情景不再　彭博﹕歐洲奢侈品企業市值蒸發1.95萬億

內地經濟復甦力度不似預期，以往內地旅客在歐遊時「爆買」的情景暫時不再，拖累歐洲奢侈品企業銷情及股價表現。據《彭博》報道一眾歐洲奢侈品企業市值蒸發近2,500億美元（約1.95萬億元）。



隨着內地經濟衰退加劇，或將削弱內地客購買奢侈品意欲，並預期內地旅客湧至巴黎、米蘭和香港奢侈品店舖光顧的情景或不復再，奢侈品企業的股價勢進一步受打擊。

報道引述GAM UK Ltd投資經理Flavio Cereda表示，今年奢侈品市場的表現將會更加不穩定、更加痛苦，由於過去一年行業的迅速增長僅為消費者於疫情後解放出來，在購物和旅行上的揮霍無度所致。

GUCCI在海港城的門店。（梁祖兒攝）

早前傳出Tiffany擬削上海旗艦店一半面積

報道又稱，LVMH旗下高級珠寶品牌Tiffany & Co.正尋求將其上海旗艦店的規模削減一半，而曾經吸引內地客大手消費的本港奢侈品商場人流亦大跌。

報道指出，業界巨頭LVMH集團於一年前仍是歐洲市值最大的公司，惟現已跌至第二名。至於Gucci母公司開雲集團（Kering SA）和德國的時尚品牌Hugo Boss AG受到的打擊最為嚴重，在過去一年中，其市值均大幅縮減近半。

當中，開雲集團曾是法國CAC 40指數中排名前10的股票，目前排名第23位。另一英國百年品牌Burberry的市值於過去一年亦急跌70%，並被倫敦富時100指數剔除。