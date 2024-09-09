諾輝健康﹕德勤辭任核數　即日生效　公司繼續停牌

目前仍停牌的諾輝健康（6606）公布德勤已辭去核數師職務，今日（9日）起生效。



該公司自今年3月28日停牌。公司於公告內指出，一直與所有相關方合作，努力恢復其股份買賣，其中包括就審計截至2023年12月31日止年度的綜合財務報表（「2023年審計」德勤聯繫，以刊發2023年年度業績。誠如該等公告所述，審核委員會已委聘調查人員對審計發現的問題進行獨立調查。截至最新公告日期，調查仍在進行中，調查人員尚未完成所有必要的調查程序。

公司指出一直與德勤保持聯繫，要求其承諾完成2023年審計的暫定時間表，但注意到德勤一直未能就有關時間表作出承諾，這導致無法確定2023年審計何時能夠完成，從而無法確定2023年年度業績何時能夠刊發。

公司稱一直與德勤保持聯繫

為確保盡快刊發2023年年度業績，公司董事會認為，委聘另一家審計事務所接替德勤擔任公司核數師以便在切實可行的情況下盡快完成2023年審計，將符合公司及其股東的整體最佳利益。因此，董事會已將其變更核數師的決定知會德勤。進行相關溝通後，德勤已辭去核數師的職務，自2024年9月9日起生效，並在辭任函中表示（i）德勤一直提醒公司，圓滿完成調查對於彼等評估2023年審計的完成時間至關重要，包括調查是否需要任何進一步的審計程序以供彼等完成2023年審計；及（ii）更換核數師的影響為其將無法按原計劃完成2023年審計，並且無法根據公司於2023年6月舉行的上屆股東週年大會上的委任，履行向股東報告的公眾利益責任。德勤經慎重考慮後認為，董事會委任另一家審計事務所接替德勤擔任公司核數師的決定令德勤與本公司的專業關係難以維繫。因此，德勤決定辭去本公司核數師職務，即時生效。

公司又指出德勤在其辭任函中確認，除上述事項外，概無與其辭任核數師有關的其他事項須提請股東垂註。除公告所披露者外，董事會及審核委員會並不知悉有任何其他與德勤辭任有關而須提請股東垂註的事宜。公司繼續暫停買賣直至履行復牌指引。