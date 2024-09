美8月通脹數據出爐　花旗改變對聯儲局減息幅度預測　料降0.25厘

美國於周三(11日)公布8月通脹數據,通率按年升2.5%,符合預期之餘亦為3年來最低。不過核心消費物價指數按月升0.3%,則超出市場人士預期。數據公布後,市場人士預期下星期聯儲局減息0.25厘憧憬升溫,就連大行花旗亦「轉軚」,預期當局屆時減少四分一厘。



高盛行政總裁魏德巍(David Solomon)接受《CNBC》訪問時,認為,當局下周將減息0.25厘,今年合共減息2次或3次,最終視數據而定。

原來預測下周減息0.5厘的花旗,在通脹數據公布後改變看法,預期當局只會減息0.25厘。

美國上周公布8月就業報告後,花旗表示,鑑於就業市場顯著放緩,越來越有信心聯邦公開市場委員會(FOMC))9月17日至18日舉行的議息會議上,將決定較大幅度地減息。

美國周三較早時公布8月消費物價指數(CPI),花旗認為數據顯示通脹形勢有變,對於核心CPI按月升幅0.3%高於預期、以及屋主等值租金(OER)按月上升0.5%特別感到憂慮,因為租金升幅是1月以來最高,反映房屋通脹情況嚴峻,令到花旗相信FOMC須顧慮通脹下行勢頭放緩,因此可能只會減息0.25厘,而不是0.5厘。

花旗仍然預期,FOMC今年底前將合共減息125基點,11月及12月將各自減息半厘。

美國經濟:Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. (Reuters)