美8月通脹數據出爐　花旗改變對聯儲局減息幅度預測　料降0.25厘

美國於周三（11日）公布8月通脹數據，通率按年升2.5%，符合預期之餘亦為3年來最低。不過核心消費物價指數按月升0.3%，則超出市場人士預期。數據公布後，市場人士預期下星期聯儲局減息0.25厘憧憬升溫，就連大行花旗亦「轉軚」，預期當局屆時減少四分一厘。



高盛行政總裁魏德巍（David Solomon）接受《CNBC》訪問時，認為，當局下周將減息0.25厘，今年合共減息2次或3次，最終視數據而定。

原來預測下周減息0.5厘的花旗，在通脹數據公布後改變看法，預期當局只會減息0.25厘。

圖為2012年4月3日，鏡頭下矗立在華盛頓的聯儲局大樓。（Reuters）

花旗指住屋成本高漲嚴峻

美國上周公布8月就業報告後，花旗表示，鑑於就業市場顯著放緩，越來越有信心聯邦公開市場委員會（FOMC)）9月17日至18日舉行的議息會議上，將決定較大幅度地減息。

美國周三較早時公布8月消費物價指數（CPI），花旗認為數據顯示通脹形勢有變，對於核心CPI按月升幅0.3%高於預期、以及屋主等值租金（OER）按月上升0.5%特別感到憂慮，因為租金升幅是1月以來最高，反映房屋通脹情況嚴峻，令到花旗相信FOMC須顧慮通脹下行勢頭放緩，因此可能只會減息0.25厘，而不是0.5厘。

花旗仍然預期，FOMC今年底前將合共減息125基點，11月及12月將各自減息半厘。

美國經濟：Raindrops hang on a sign for Wall Street outside the New York Stock Exchange in Manhattan in New York City, New York, U.S., October 26, 2020. （Reuters）

黑石料經濟可以軟著陸

此外私募基金黑石（Blackstone）財務總監Michael Chae表示，集團對美國經濟軟着陸前景審慎樂觀，也有信心聯儲局對抗通脹的行動不會導致經濟陷入衰退。

Chae認為，美國通脹情況相當令人鼓舞，集團衡量的通脹年率化升幅只有1.6%，大致符合央行的2%目標。按照集團分析，美國就業市場放緩、工資增長溫和，因此對經濟軟着陸審慎樂觀。