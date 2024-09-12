恒生投資料美國下周減息25點子　籲中港股市關注公用股等高息股

美國聯儲局下周議息，恒生投資董事兼投資總監薛永輝預計，聯儲局將減息25點子，年底前共減息2至3次，每次25點子。他指出美國經濟軟着陸機會較大，故此相信此輪減息幅度不會太大，不排除相較市場預期存在落差，若果減息幅度不如預期，投資市場會有所調整。而聯儲局2%的通脹目標相信較難達到，若果特朗普回朝向中國產品徵收60%關稅，料會推高通脹。



建議股債比率可各一半

由於步入減息周期，薛永輝建議，應減低現金比率增持其他投資產品，例如債券。中度風險承受的投資者，建議可以持有股債比例各一半，或者債券多一點。股市方面，仍看好美股，相信存在上升空間。

至於中港股市，內房繼續拖累經濟，政策力度及執行仍待觀察，並面臨貿易及政治風險，不過，雖然其估值吸引，建議執行保守策略，減息周期主要會關注高派息股票包括電信、公用股及國企改革概念股。同時，也可選擇一些增長型股份，例如科技及互聯網板塊，電動車及新興工業個別股份等。

恒生投資認為內房仍繼續拖累內地經濟。

推美國國債ETF

恒生投資與招商資產管理（香港）合作推出恒生招商彭博美國國債1-3年指數ETF（3436）及恒生招商彭博美國國債7-10年指數ETF(3435)。

恒生投資董事兼行政總裁李佩珊表示，跨境投資者對於具穩定利率的較低風險理財產品需求不斷增加，在減息周期下，債券基金吸引力增加，年初至今淨流入環球債券市場資金按年增1.5倍至4,245億美元，當中8月流入美國債券ETF市場佔整體債券ETF約43%。

兩隻新ETF提供非上市類別基金單位以作分銷，包括大灣區投資者可透過跨境理財通作出投資。理財通2.0實施後，3月至7月南下流入本港資金達682億元人民幣，按年增逾24倍。