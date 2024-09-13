長和｜與Vodafone合併遭當局表疑慮　3英國︰合併釋放更多競爭

英國政府於今年5月發出有條件批准長和 （0001） 旗下3英國（Three UK）和Vodafone合併，但合併仍需獲英國競爭與市場管理局（CMA）同意。

合併方案涉及190億美元﹙1,482億港元﹚，兩間公司合併後，將會成為英國最大的行動電訊網絡，擁有超過2,700萬客戶。CMA最新公佈Vodafone英國和3英國合併申請的初步調查結果，指合併或引致數以百萬計的顧客要支付更多費用，CMA雖然同意合併可改善流動網絡質素，但稱合併後公司繼續投資的誘因存在不明朗因素。

CMA續稱，在今年12月7日達致最後決定前，將探索更多可行的補救措施，以解決有關疑慮。

3英國（Three UK）和Vodafone合併，涉及190億美元。﹙資料圖片﹚

3英國︰有信心能夠釋除疑慮

長江和記旗下3英國回應指，公司正在審閱《可行的補救措施通知》，並會與CMA就不同選項有建設性地溝通，「我們有信心能夠釋除他們的疑慮。」

3英國續指，已清楚表明會履行110億英鎊的網路投資計劃及創建一流的流動網路，這些承諾奠定了合併的好處，亦可消除CMA的疑慮，公司願意由英國通訊管理局獨立監督和執行這些承諾。

3英國又稱，Vodafone英國和3英國的合併是一個千載難逢的機會，為英國帶來110億英鎊網絡投資，支持英國電訊基建實現數碼轉型。公司會繼續與CMA合作，預期爭取合併建議獲得批准。CMA將於12月7日公佈最終決定。同時，Vodafone 英國和 3 英國的合併可以修補英國流動電訊市場運作失調的情況，並釋放更多競爭和投資。

指現時市場缺乏有質素的競爭

3英國引述研究顯示，英國在25個歐洲國家中 5G覆蓋和速度方面排名第22位，而在G7國家中數據速度最慢。Vodafone 英國和 3 英國的合併可以改變這個現狀，為英國每個社區、每所學校和醫院連接一流的5G網絡。CMA的初步調查結果亦認同合併可以改善網絡質素。

從各個方面來看，這次合併利好增長、客戶、投資以及促進市場競爭，因此合併應該獲得CMA的批准。

3英國行政總裁Robert Finnegan表示，現時英國的流動電訊市場有四家營運商，當中兩家規模較大，另兩家則規模較小，市場缺乏有質素的競爭，並不是有效運作。市場亦普遍認為英國目前的數碼基建遠遠未符合需求和未達到應有水準。「我們有決心釋除CMA對合併的疑慮，我們將繼續與CMA合作，爭取讓這次合併獲得通過，為英國客戶、企業以至整個社會帶來廣泛裨益。」