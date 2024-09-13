內地8月新增貸款約9000億人幣　人行︰貨幣政策將更加靈活適度

人民銀行公布，今年首8個月新增貸款14.43萬億元(人民幣‧下同)。按此計算，8月新增貸款約9,000億元。

按分部門看，首8個月住戶貸款增加1.44萬億元，其中，短期貸款增加1324億元，中長期貸款增加1.31萬億元；企業單位貸款增加11.97萬億元，其中，短期貸款增加2.37萬億元，中長期貸款增加8.7萬億元，票據融資增加7597億元；非銀行業金融機構貸款增加4591億元。

8月底，人民幣貸款餘額252.02萬億元，按年增長8.5%。

8月底，廣義貨幣(M2)餘額305.05萬億元，按年增長6.3%。狹義貨幣(M1)餘額63.02萬億元，減少7.3%。流通中貨幣(M0)餘額11.95萬億元，增長12.2%。前八個月淨投放現金6,028億元。

首8個月人民幣存款增加12.88萬億元。其中，住戶存款增加9.65萬億元，非金融企業存款減少2.88萬億元。

今年首8個月，社會融資規模增量累計21.9萬億元，按年減少3.32萬億元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加13.42萬億元，按年少增3.57萬億元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少1583億元，按年多減800億元。

人民銀行有關部門負責人就八月數據作回應時表示，人民銀行將堅持支持性的貨幣政策立場，為經濟回升向好營造良好的貨幣金融環境。貨幣政策將更加靈活適度、精準有效，加大調控力度，加快已出台金融政策措施落地見效，着手推出一些增量政策舉措，進一步降低企業融資和居民信貸成本，保持流動性合理充裕。

同時，把維護價格穩定、推動價格溫和回升作為把握貨幣政策的重要考量，更有針對性地滿足合理消費融資需求。持續增強宏觀政策協調配合，支持積極的財政政策更好發力見效，着力擴大國內需求，促進消費與投資並重，並更加注重消費，淘汰落後產能，促進產業升級，支持總供給和總需求在更高水平上實現動態平衡。