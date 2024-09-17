美股｜道指收市升228點　納指挫0.52%　Intel飆逾6%

市場觀望美國聯儲局本周公布的議息結果，普遍預期將會減息至少0.25厘。美股周一（16日）個別發展，道指收市升228點，納指則跌0.55%。



道指收市報41,622.08點，升228.30點或0.55%；納指報17,592.13點，跌91.85點或0.52%；標普500指數收市報5,633.09點，升7.07點或0.13%。

圖為2024年9月9日，蘋果在美國加州舉行秋季發布會，一名與會者展示兩部iPhone16。（Reuters）

Nvidia跌約2% 蘋果挫2.78%

多隻晶片股下滑，AI晶片龍頭Nvidia跌1.95%，博通（Broadcom）挫2.19%、高通（Qualcomm）跌0.67%。

蘋果股價跌2.78%，為跌幅最大道指成份股。有分析師預測，市場對iPhone 16的需求將低於預期。同日Amazon也跌0.86%。

不過，晶片大廠Intel漲6.36%，為升幅最大道指成份股。此前有報道指出，該公司已正式獲得高達35億美元的聯邦撥款，為美國國防部生產半導體。

圖為2024年9月13，共和黨總統候選人、美國前總統特朗普（Donald Trump）於內華達州拉斯維加斯出席集會。（REUTERS）

特朗普名下社媒股價挫3.84%

另外，投資者亦消化共和黨總統候選人特朗普（Donald Trump）再遭企圖暗殺的消息，其名下社媒公司DJT先升後跌，至收市跌3.84%。

熱門中概股漲跌不一，拼多多（PDD）漲2.33%，百度（BIDU）漲0.51%，蔚來汽車（NIO.N）跌2.70%。