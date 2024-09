Intel符美政府資助30億美元資格　為亞馬遜生產AI晶片　盤後飆8%

英特爾(Intel)確認合資格可獲得美國政府資助,同時宣布將為亞馬遜生產人工智能(AI)晶片。好消息連接傳出,為公司股價帶來支持,於周一(16日)勁升6.4%,於盤後延續升勢,升8%。



據聲明,英特爾和亞馬遜的AWS將在一個「為期數年、數十億美元的框架」內共同投資一種用於人工智能計算的定制芯片。英特爾將以最新及先進的「18A」工藝,為亞馬遜打造AI芯片。

FILE PHOTO: The logo for the Intel Corporation is seen on a sign outside the Fab 42 microprocessor manufacturing site in Chandler, Arizona, U.S., October 2, 2020. (REUTERS)