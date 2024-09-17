Intel符美政府資助30億美元資格　為亞馬遜生產AI晶片　盤後飆8%

英特爾（Intel）確認合資格可獲得美國政府資助，同時宣布將為亞馬遜生產人工智能（AI）晶片。好消息連接傳出，為公司股價帶來支持，於周一（16日）勁升6.4%，於盤後延續升勢，升8%。



據聲明，英特爾和亞馬遜的AWS將在一個「為期數年、數十億美元的框架」內共同投資一種用於人工智能計算的定制芯片。英特爾將以最新及先進的「18A」工藝，為亞馬遜打造AI芯片。

FILE PHOTO: The logo for the Intel Corporation is seen on a sign outside the Fab 42 microprocessor manufacturing site in Chandler, Arizona, U.S., October 2, 2020. （REUTERS）

可獲美政府30億美元資助

此於英特爾稍早前證實，符合最多可能30億美元美國政府資金的資格，以用於名為Secure Enclave的計畫，旨在為國防和情報目的建立穩定的尖端芯片供應。這筆資金與英特爾可能從晶片法案（CHIPS and Science Act）中獲得的85億美元資金是分開的。

另外，英特爾還表示計劃成立英特爾晶圓代工廠，作為英特爾的獨立子公司，將允許其外部融資，又公布推遲在德國和波蘭的新工廠，相關建設項目將暫停兩年。英特爾還希望加快執行100億美元的成本節約計畫，並更好地將產品集中在AI計算領域。

英特爾8月初公布令人失望業績後，行政總裁Pat Gelsinger及其主要高層早前據報將於9月中向董事會提交計劃，以削減不必要的業務並調整資本支出。