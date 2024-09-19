美國減息｜大摩料明年港樓價升5%　每減息1厘地產股EPS升5.2%

美國啟動減息周期，大行摩根士丹利指出傳統上減息有利樓市，對亞洲樓市及股市影響則不平均。隨著下調利率有助提高負擔能力，預料對香港樓市的支持效果會較新加坡樓市大。該行又預期每降低利率1厘，地產股每股盈利（EPS）可以增加5.2%。



大摩指出本輪周期對香港﹑新加坡及澳洲等發達市場產生的利好作用，高於印度及內地等發展中市場。同時在減息周期大部份地產股會上揚，這與已發展市場的地產股資產及帳面值，對利率感敏高較高。當資本化率下跌，有助股價上揚，可是發展中地區則受到本地供求關係及監管政策影響。

該行指出自2021年以來，本港樓價下跌3成的關鍵因素就是利率。隨著負擔能力改善，將會推動樓價反彈，預料明年樓價升5%，2026年升幅為8%。相比之下由於新加坡樓市受到印花稅高企，以及對借貸有嚴格監管，認為按揭利率下調對當地樓市影響有限。

內地樓市方面，大摩指出縱使按揭利率已處於歷史新低，可是買家信入仍然疲弱，需要更多措施扶持才可以推動樓市復蘇。

稿新地領展估吸引

此外該行亦表示新地（0016）及領展（0823）估值吸引，減少利息支出料對兩者每股盈利及派息幫助，惟建議要避開負債及股息均有壓力的新世界（0017）。