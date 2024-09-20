Nike易帥　老臣子Elliott Hill將接任CEO　盤後股價飆近8%

運動用品生產商Nike（耐克）宣布易帥。公司行政總裁John Donahoe將於個月退休，由Elliott Hill擔任總裁兼行政總裁。公司指出John Donahoe將於10月13日離開行政總裁職位，Elliott Hill會翌日履新。John Donahoe其後成為公司顧問，直至明年1月底止。



消息曝光後，Nike股價一洗頹風，在市後延長交易時段升7.6%。

John Donahoe自2020年擔任Nike行政總裁後，一直推動集團加速發展直接面對客戶的銷售渠道，推動公司收入在2023年度突破500億美元。不過，市場激烈競爭以及中國市場放緩，令到Nike收入再度回落至500億美元以下。分析員相信，Nike換人是希望重振銷售表現。

Elliott Hill是Nike老臣子，在公司已工作32年，2020年退休。他最後的工作職位是消費者與市場部門主管。

Nike Air Max 1 '86 “Made on iPad”（Apple）

Nike早前宣布裁減2%員工

Nike早前宣布的裁員2%和20億美元的成本削減計劃打擊了士氣，讓員工質疑John Donahoe是否有能力應對當前形勢。自Nike去年12月下調收入展望並在6月警告新財年銷售將不及預期以來，John Donahoe一直處於尷尬境地。