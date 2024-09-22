BB機連環爆　世界從來沒處身如此險地｜伽羅華

真主黨BB機連環爆事件是一齣廣吸眼球的占士邦式現實驚悚片，從策劃行動的巧妙、執行任務的耐性，以及情報精準的掌握，被喻為世界三大情報機構的摩薩德並非浪得虛名，但民用供應鏈遭到滲透達致軍事目的，這件事卻非同小可。

疫情期間，不少國家實施隔離措施，外貿活動停擺，由中國主力供應的醫療用品如口罩、呼吸機等難以對外出口，導致歐美醫療系統大受影響，當地政府於是倡議要建立安全供應鏈，要求具有戰略價值的生產環節需要放在友邦或本國範圍內，經過今次BB機事件，安全供應鏈的議題更加受到關注。

BB機事件除了涉及古老的BB機，亦包括對講機、智能手機、光伏板、核電站內的遙控裝置等，所有使用電能的不是潛在的引爆物，便是可以被黑客遙控造成破壞的裝置，圍繞我們日常生活的必需品竟然隱藏巨大風險，細思極恐。

供應鏈企業要身家清白

簡單如一部智能手機，內部零件由十多個國家、超過百家公司共同供應，而且當中有技術限制的，便會被禁止流向與歐美不友好的國家，供應鏈涉及企業都受嚴格監管，所以供應鏈管理已經較十多年前的更加複雜及繁瑣。所謂的「全球化」，首先要解決的是，生產商需要就任何有技術專利的零部件取得應該有的批文，亦要核實所有供應商「身家清白」，如果這家公司有一家子公司設在伊朗，生產商需要花大唇舌解釋，有疑點的供應商很可能早被踢出安全供應鏈外。

近日香港倡議要構建為跨國供應鏈管理中心，這符合本港的強項，香港一向在中國對外貿易上扮演超級聯繫人的角色，提供貿易融資等金融服務，某程度上已參與供應鏈的財務管理，然而，目前香港與中國主要貿易夥伴關係一般，中國與東盟間貿易雖然有增長，但越南、印尼、菲律賓都與中國有水域紛爭，與東盟關係密切的新加坡更易取得這些國家的信任，香港要發展為供應鏈管理中心明顯處於弱勢。

BB機事件充滿不少謎團，如今人們仍然像霧裏看花，不明所以，單單是以色列特工能夠將3克炸藥放進BB機，並且在原有電路版加上引爆裝置，這已經匪夷所思。

據聞這批為數5千多部、機號AR-924的BB機由伊朗向匈牙利BAC Consultancy落單，這家公司向台灣金阿波羅取得為期3年授權協議生產，這批BB機先運往伊朗存倉3個月，然後再分發予盟友黎巴嫩真主黨，伊朗駐黎巴嫩大使亞馬尼亦分得一部，爆炸導致他一眼失明，一眼重傷。

BB機事件除了涉及古老的BB機，亦包括對講機、智能手機、光伏板、核電站內的遙控裝置等。﹙路透﹚

料存倉伊朗時被植入炸藥

BB機遭到電路版改裝，技術上很難被發現，因為沒有外來信號觸發，BB機的運作仍然正常，所以改裝工序應該在入境伊朗前便已完成，但加入3克炸藥的操作便困難得多，首先出口需要多重檢測，就算你成功植入，但也不保證伊朗收貨，若然流出至不相干人手上，不但造成無辜人命傷亡，更可能令事件敗露，故伎難施，暫時可信的版本是這批BB機在存倉3個月期間被人做了手腳，最危險的地方可能真是最安全，很少人懷疑伊朗境內，有摩薩德特工正在將烈性炸藥植入BB機內。

說BB機事件堪比占士邦特務片，這事件真是有一位類似邦女郎的角色，她便是BAC顧問公司執行長Cristiana Barsony-Arcidiacono，BB機事件造成真主黨數千人傷亡，Cristiana接受媒體訪問時澄清，BAC只是供應鏈其中一個環節，並未參與製造BB機，雖然寥寥數句，但她所表現的冷靜和機智令人驚奇，她可能有錢到不太希罕事件對BAC所造成的商業損失，但連擔心真主黨送她見真主的虛怯都絲毫未見便令人嘖嘖稱奇。

Cristiana現年49歲，是出生於匈牙利的意大利裔人，會說意大利、俄語等7種語言，擁有粒子物理學博士學位，根據Cristiana的LinkedIn頁面資料，她於2002年至2006年間在倫敦大學學院攻讀物理學博士學位，畢業論文以正電子為題目，正電子是一種具有電子質量、卻帶有正電荷的亞原子粒子，這篇論文如今在倫敦大學學院網站上仍然可見。在2009年至2017年間，她繼續在倫敦經濟學院和倫敦大學學習各種研究生資格。

女主角美貎與智慧兼備

一位擁有美貎與智慧的歐洲女士，本身已經具備邦女郎的基本原型，通過她國際關係和通訊技術的敏銳理解，近年BAC在歐洲、亞洲和中東地區獲得了重要合同。外界估計她身家介乎5,000萬美元到1億美元之間，BAC的估值一度升至以百萬美元計，但她對個人財富諱莫如深，從沒與豪華遊艇或奢侈的購買連繫一起，更加增添她的神袐感。

BB機事件對BAC的影響是立竿見影的，大量商業合約被取消，亞歐的企業客戶切斷了與該公司的關係，先前曾與BAC合作開展基建項目的政府開始質疑其誠信，當中，中東各國政府對事件表達憤怒，指摘公司成為外國情報機構的代理人。曾經讚揚專業知識的主要電信公司紛紛疏遠，擔心與如此有爭議的業務有關而蒙受恥辱。一夜間BAC由門庭若市變成喪家之犬。

一位從事石油貿易的商人曾經問筆者，知否世界有多少地方正爆發激烈戰爭，我說應該有四、五處吧，他說至少有40多個地方爆發戰爭。戰爭時期對石油資源的需求非比一般，所以他說的可能屬實，但如今不單熱戰武器殺傷力大，連互聯網時代的武器亦可能傷及無辜，大家更需要打醒十二分精神。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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