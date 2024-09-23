銀色債券2024｜申請日期+10大銀行/券商認購優惠一覽+派息保底4厘

最新一批銀色債券（第九批）將會在2024年9月30日開始接受申請認購，今次銀債的發行額為500億元，但會視乎認購反應，將目標發行額上調至最多550億元。《香港01》為各位老友記準備了銀色債券的申請日期、資格、各銀行的認購優惠懶人包。如有最新資料，會為大家持續更新。

銀色債券2024｜申請及發行日期

申請日期：2024年9月30日星期一上午9時至10月14日星期一下午2時

公佈認購和分配結果：2024年10月21日

預定發行日：2024年10月23日

銀色債券2024｜利息

每手1萬元，債券年期3年，每半年派息一次，息率與通脹掛鉤，保證息率為4厘。

銀色債券2024｜到期

1.銀債不設第二市場，

2.到期前只可向政府出售，以原價加累計的利息贖回

銀色債券2024｜申請資格

1.2025年或之前年滿60歲（即1965年或之前出生）

2.持有有效香港身份證的香港居民

*只可提出一份申請，重覆申請將不予受理

銀色債券2024｜配發機制

銀債的發行額為500億元，如反應熱烈，有機會將目標發行額上調至最多550億元。銀債以配發機制，每人配發上限為100萬元，並會以以下3個情況去配發:

1.認購不多於500億元會全額滿足

2.認購超過500億，但低於550億元，會酌情增發以滿足所有申請

3.認購超過550億元，則會以循環方法配發



政府今日公布新一批銀債計劃。（夏家朗攝）

銀色債券2024｜各大銀行、券商推認購優惠一覽

1.恒生銀行︰提供「7免」 優惠

認購方法:提供線上線下銀色債券認購渠道

認購優惠:7項費用豁免優惠包括:

認購手續費、託管服務費、代收利息費、到期贖回手續費、提前贖回手續費、債券轉入費、債券轉出費

2.渣打銀行：豁免多項認購費用

認購方法:可以在網上銀行及分行遞交認購申請

認購優惠:多項費用豁免包括:

手續費、提前贖回、託管服務、代收利息、贖回到期債券

3.滙豐銀行：豁免多項認購費用

認購方法:流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交申請

認購優惠:多項費用豁免包括:

認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費

4.中銀香港︰建議客戶認購20手銀色債券

認購優惠:豁免投資者認購、持有及如需提早贖回債券的所有相關費用

5.工銀亞洲︰提供「7免」 優惠

認購方法:在網上銀行或親臨分行申請認購

認購優惠:7項費用豁免優惠包括:

認購手續費、代收利息費、贖回費（到期及提早）、存入費、託管費、轉入費及轉出費

6.中信銀行︰推出「7免」 優惠

認購方法:在網上銀行或親臨分行申請認購

認購優惠:7項費用豁免優惠包括:

認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費

7.東亞銀行︰推出「7免」優惠

認購優惠:7項費用豁免優惠包括:

認購手續費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、由他行轉入費用及轉倉費

8.大新銀行︰推出「7免」優惠

認購優惠:7項費用豁免優惠包括:

認購手續費、托管費、代收利息費、到期贖回費、存入費、提早贖回手續費及轉出費

9.耀才證券：新開戶送20股盈富及10股滙豐

認購優惠:

1.10項費用豁免優惠包括:

利息、按金、 認購手續費、存入費、存倉費、轉倉費、經紀費、提早贖回費、到期贖回費及代收股息手續費

2.新開戶優惠

送20股盈富及10股滙豐，及可享港股Ａ股免佣優惠，但須要符合特定條件

10.致富：新開戶送$1,800 獎賞

1.10項費用豁免優惠包括:

免現金認購手續費、免存入費、免代收股息費、免平台費、免存倉費、免託管費、免孖展認購手續費、免孖展利息（提供1到10手九成孖展認購，額滿即止）、免到期贖回費、免不動戶費

2.新開戶優惠

全新客戶完成任務，即可輕鬆享有$1800獎賞，任務詳情請看官網。