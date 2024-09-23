滙豐調查︰中產目標退休年齡延至60歲　需逾2000萬過理想退休生活

對中產而言，要有多少錢才能夠退休？滙豐今日（23日）公布「滙豐卓越理財2024新中產調查」，發現在香港的中產人士需要有2,090萬港元的資產組合，才符合他們的理想退休生活。調查又顯示，受訪者平均在45歲開始計劃退休，目標在60歲時能正式退休。

理想退休年齡推遲 逾六成人表示︰無信心

滙豐卓越理財在於今年8月15日至27日，向1,057名24歲以上，並至少有100萬港元流動資產的人士進行調查。當中包括880名25至64歲，及177名60至80歲退休人士。

該調查就著退休後的生活開支、財務目標，以及預期擁有的資產及投資，估算出在港中產人士需2,090萬港元的資產平均組合，才符合該理想退休生活。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理伍楊玉。﹙周令知攝﹚

不過，滙豐香港區財富管理及個人銀行業務總經理伍楊玉表示，逾六成受訪者坦言，對於能否在理想的年齡退休表示無信心。值得注意，在今年受訪者期望退休年齡，較去年的56歲有所延長。「因為啲受訪者話要照顧埋仔女、供養埋自己父母需要更多嘅時間。」

而根據調查數據，有八成受訪者平均需供養3位家人。

預留110萬港元應對醫療支出

除了日常開支，醫療費用也是中產階層退休規劃中的重要考量。調查顯示，八成受訪者表示退休後會選擇私家醫院作為主要醫療服務來源，並有一半的受訪者認為應該預留約110萬港元，以應對可能出現的醫療突發狀況。