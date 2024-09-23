美國減息｜交銀香港調低港元最優惠利率0.25厘

撰文：黃捷
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美國上周減息半厘，再有港銀決定減P。交通銀行(香港)宣布，由今日(23日)起，港元最優惠利率由6.125厘調降至5.875厘。

港元標準儲蓄利率由0.875厘調降至0.625厘。

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