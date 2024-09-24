金監局將對6大內銀增核心一級資本　建行等升逾3%｜港股異動

國家金融監督管理總局局長李雲澤表示，大型商業銀行是金融體系服務實體經濟的主力軍，大型商業銀行主要監管指標處於健康區間，近年來主要依靠自身利潤留存的方式來增加資本，但隨著銀行讓利力度不斷加大，利潤增速放緩，將對6間大型商業銀行增強核心一級資本，按照統籌推進，分期分批有序實施，持續督促大型商業銀行提升精細化管理水平，強化資本約束下的高品質發展能力。



受到有關消息刺激，內銀股普遍上揚。截至上午11時33分，建行（0939）升3.2%﹑工行（1398）升4.1%﹑中行（3988）升3.1%﹑農行（1288）升3.2%﹑郵儲行（1658）升3.7%﹑交行（3328）升5.6%。

另外，李雲澤透露，前期大型商業銀行下設的金融資產投資公司已在上海開展股權投資試點，現在具備擴大試點條件，根據國務院有關部署，為切實發揮試點的引領作用，擬採取以下措施：一是擴大試點城市範圍，研究將試點範圍擴大至北京等18個科技創新活躍的大中型城市；二是適當放寬股權投資金額及限制，將表內股權投資佔比由4%提高到10%，投資單隻私募基金的佔比由20%提高到30%。三是優化考核機制，建立長周期差異化的績效評估。