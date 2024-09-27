人行下調常備借貸便利利率20個基點

撰文：黃捷
出版：更新：

人民銀行公布，下調常備借貸便利(SLF)利率20個基點，即日起生效。

隔夜、7天、1個月常備借貸便利利率分別調整為2.35厘、2.5厘、2.85厘。

人民銀行