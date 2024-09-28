許正宇﹕政府與16個稅務管轄區磋商　拓展香港全面協定網絡

財經事務及庫務局局長許正宇於「財庫論」網誌指出，第五屆「一帶一路」稅收徵管合作論壇已於9月26日閉幕。這項首次在港舉辦的活動，突顯出香港在促進「一帶一路」沿線經濟體﹑企業和人民之間的合作和價值創造方面，擔當獨特門戶角色。



他又指出今次屆論壇吸引500位來自近50個「一帶一路」沿線國家及地區的税務官員、税務專家，以及國際組織、學術機構和企業代表參加，場面熱鬧。論壇以「深化税收徵管合作 服務高質量共建一帶一路」為主題，與會人士共同就多個税務管理的複雜議題進行深入討論，並積極探索創新解決策略，互動氣氛濃厚。

國家税務總局局長胡靜林在開幕式主旨演講中提到，各國税收制度和徵收管理的差異性對跨境貿易投資的自由化和便利化具有重要影響，深化税收徵管合作對消除跨境貿易投資壁壘、促進全球經濟包容性增長、高質量共建「一帶一路」具有重大意義。

許正宇指出，在論壇期間，分別與哈薩克斯坦、馬爾代夫、塔吉克斯坦和土耳其的代表舉行了雙邊會議，討論深化在國際及「一帶一路」層面的税務合作。此外，亦與土耳其税務局局長Bekir Bayrakdar先生分別代表兩地政府在論壇上簽署全面性避免雙重課税協定（全面性協定），是香港簽署的第51份全面性協定。全面性協定清楚闡明締約税務管轄區徵税權的分配，有助提高跨境活動所產生的税務負擔的明確性和可預計性，減少出現雙重徵税的情況，從而減輕個人及企業的税務負擔，有利於雙邊貿易和投資。因此，一個廣闊的全面性協定網絡有助提升香港作為商業及投資樞紐的吸引力。政府現正與16個税務管轄區進行磋商，並會加大力度拓展香港的全面性協定網絡，尤其是參與「一帶一路」建設的地區。

許正宇亦表示除了推動國際合作，亦致力推動大灣區內的税務合作。於論壇期間，廣東省、深圳市、香港特別行政區（特區）和澳門特區四地的財税部門簽署了《税收服務粵港澳大灣區建設四方合作備忘錄》（《備忘錄》）。《備忘錄》推進粵港澳大灣區在税收徵管和服務的協調，共同推動四方的經濟合作目標，並提升香港的税務競爭力。