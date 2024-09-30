港股企穩21000點樓上　破天荒逾5000億成交　阿里健康飆近三成

在內地出招救市救經濟刺激下，上周恒指及科指分別漲13%及20.23%，牛氣逼人，上周五（27日）成交額達4457億元，創歷史新高。展望本周，市場首要焦點將是周五公布的美國9月非農業職位數據。



16:16

港股全日成交再創新高，達到5,058億元，而點數則創逾一年半高位。恒指升501點或2.43%，報21133點；國指報7509點，升209點或2.88%；科指報4751點，升298點或6.7%。

阿里健康勁升29.85%，為表現最佳藍籌股。另外，消費板塊受追捧，中升﹙0881﹚大升14.99%。

中央救房市，領內房股造好，佳兆業（1638）飆82%，融創中國﹙1918﹚飆55%、合生創展﹙0754﹚飆40.4%。

人行等機構出重招救市，中港股市連日大漲。﹙資料圖片﹚

15:36

港股目前成交達4,507億元，已超上周五，再創紀錄新高。恒指現報21123點，升2.38%或491點。另外，國指及科指分別升2.79%及6.56%。

15:22

內地股市成交熾熱，滬深兩市全日成交逹到2.59萬億元，創歷史上新高。

上證指數全日收市報3336點，漲248點或8.06%，成交1,1677.73億元。

深成指全日收報10529點，漲1014點或10.7%，成交1,4252.64億元。

滬深300指數全日報4017點，漲314點或8.48%。

14:32

滬深兩市成交額突破2.37萬億元，刷新歷史記錄。

恒指現報21262.36點，升630.06點或3.05%，大市成交額3,932億元。

13:20 上證一度攀上3300點關口

上證指數高開高走，最新一度攀上3300點關口，報3311點，漲約7.2%。最新報3288點，升201點或6.51%，成交8433億元(人民幣‧下同)。

恒指暫升3.34%，報21321點。國指及科指則分別升3.56%及7.12%。成交額2,565億元。

阿里報111.2元，升8.5%。

12:10

港股再度爆升，中午收市升近700點，重上21000點。

恒指收升689點或3.34%，報21321點；國指升260點或3.56%，報7560點；科指升317點或7.12%，報4770點。大市成交額2,565億元。

阿里巴巴升9.85%，高見112.6元，而阿里健康更大升25.9%，為表現最佳藍籌。

內房股造好，龍湖升18.95%、恒隆地產升10.65%、中海外升4.8%。

11:30

港股再升穿21000點，恒指現報21234點，升2.92%或602點。國指升3.13%、科指則升6.64%。大市成交額2,285億元。

阿里健康升21.6%，而龍湖升13.5%〉恒隆升11.09%、信義光能升10.9%、京東健康升10.44%。

10:31

港股衝高21000點後回落，恒指最新報20964點，升331點或1.61%。另外，國指升1.54%、科指升3.8%。大市成交額1463億元。

中央救內房措施陸續出台，龍湖﹙0960﹚升15.3%、恒隆地產升9.76%、中海外升6.62%。

重磅科技股方面，阿里升5.17%、美團升3.28%、騰訊則升0.77%。

港交所升4.53%。

9:56

恒生指數升279點，報20911點。科指升3.14%，報4593點。

ATM升幅收窄，美團 （3690） 升近3%，阿里巴巴 （9988） 升4%，騰訊 （0700） 跌不足1%。

住建部支持一線城市用好房地產市場調控自主權，上海、廣州及深圳相繼調整政策，內房造好，萬科 （2202）升9%，龍湖 （0960）升一成，融創 （1918） 升17%。

內銀股逆市向下，四大內銀早段跌逾1%至2%。

09:20

港股國慶前於9月最後一個交易日造好，恒生指數高開543點，開報21175點，港股成交82.9億元，科指升4.4%，報4648點。

內房造好，萬科 （2202） 、龍湖 （0960） 、融創 （1918） 等多股升近15%。

ATM造好，美團 （3690） 升7%，阿里巴巴 （9988） 升半成，騰訊 （0700） 升逾2%，齊齊破頂。