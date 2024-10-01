澳門9月賭收按年升15.5%至172.5億澳門元　勝預期

撰文：張偉倫
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澳門博彩監察協調局公布，9月博彩毛收入為172.53億澳門元，按年升15.5%，表現較市場預期的14.2%升幅佳。

今年首9個月當地博彩收入為1,693.5億澳門元，按年升31.3%。

澳門賭收