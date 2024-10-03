畢馬威：香港第三季新股集資排名回升至全球第四　僅次美國、印度

畢馬威發表報告稱，香港已重回全球五大IPO市場之列，此次提升主要由一家大型中國家電製造商於季內來港上市所推動，成為香港自2022年以來規模最大的新股IPO項目。



報告指出，截至今年第三季度，全球IPO市場共錄得851宗交易，集資833億美元，按年比較，上市宗數減少15%，集資額下降21%。美國的兩間證券交易所在集資額方面繼續領先全球，佔全球IPO集資總額的三分之一。印度國家證券交易所排名第三，而港交所及上海證券交易所則分別排名第四和第五。

香港IPO活動在今年第三季度出現復甦跡象，年初至今錄得45宗上市項目，合共集資556億元，集資額和宗數均較2023年同期分別增長1.23倍和2%。

香港第三季新股集資排名，回升至全球第四。（資料圖片）

畢馬威認為，在中央政府最新宣布的經濟刺激措施推動下，內地和香港股市於上周錄得近期最大單周升幅。此策略性措施預計將吸引更多資金流入，繼而推動今年及未來香港大型IPO的數量。

至於畢馬威中國資本市場及執業技術主管合夥人劉國賢表示，美國聯儲局最近的減息有望提高股票估值，改善市場情緒，從而利好全球IPO市場，惟宏觀經濟前景未明，有意上市的公司應保持審慎。儘管當前市況好壞參半，但隨着市場信心回暖，預計減息將推動更多企業掛牌上市。

畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀，香港近期錄得3年來最大規模的IPO項目，反映投資者正恢復對香港IPO市場的信心和興趣。上市機構的靈活性，以及最近減息和中央刺激措施等利好因素，進一步推動香港IPO市場復甦。展望未來，這些積極因素預計將持續推動IPO活動，鞏固香港作為高增長企業樞紐的地位。