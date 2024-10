中東與俄烏戰火相繼升級　牽動美國大選｜伽羅華

隨着以色列針對南黎巴嫩的地面戰正式開打,空軍甚至對俄羅斯駐敍利亞的軍事基地及彈藥庫亦不留手,現時俄烏及以伊的兩場大戰有可能演變成混戰,刺激油價單周升近9%,創下一年多以來最大單周升幅,似乎雙方都想在美國大選前爭取最大籌碼。

綜合多個消息來源,以色列攻擊手段包括定點清除伊朗神權領袖哈梅內伊、攻擊核設施及油田,市場正觀望以色列何時出手,紐約期油周五早段曾經高見每桶75.57美元,在美國總統拜登試圖阻止以色列攻擊伊朗油田後,油價升幅收窄。

距離11月5日的美國總統大選不足一個月,中東和俄烏戰情均與美國總統選情緊扣在一起,中東戰火愈演愈烈,愈益顯得老大哥美國無能,約制不了其最親密盟友以色列,影響民主黨爭取同情巴勒斯坦人的支持,等同有利特朗普選情。至於俄烏戰爭,若烏克蘭成功削弱俄羅斯,反映拜登軍援烏克蘭初見效果,對民主黨賀錦麗的選情也有好處。

沙特寧願隔觀火 內塔放手一博

按目前形勢,以色列以雷霆手段打擊伊朗及其盟友,以沙特阿拉伯為首的遜尼派國家似乎已立定主意隔岸觀火。據《大西洋月刊》9月25日發表專題文章稱,沙特王儲薩勒曼私下向美國國務卿布林肯表態,他並不關心「巴勒斯坦問題」。內塔尼亞胡顯然希望趁大選前拜登政府無暇他顧,以色列可以放手一博,以極速時間打擊伊朗為首的什葉派陣營。

內塔多次無視拜登政府不要將戰事升級的呼籲,已經惹來部分反猶民主黨的無聲抗議,導致拜登及賀錦麗在爭取中東裔選民毫無寸進,內塔似乎不怕民主黨人一旦上台,有可能對他冷處理,轉移支持與內塔敵對的溫和派系。內塔有恃無恐,內裏或有兩個原因,一是當中東戰事升級,他作為戰時領導人的位置便愈穩固,二是選情出現傾向特朗普的微妙變化。

伊朗為實現對盟友的承諾,明知會落入內塔的戰略圈套,毅然向以色列第二次進行大規模導彈攻擊,無懼給與內塔名正言順的反擊機會,但也可以說是勢成騎虎,美歐國家在此時更難勸和,以伊一旦開戰,內塔總理位置短期內會坐得穩穩,日後若對伊朗立場更強硬的特朗普上台,即使內塔真的引退,相信特朗普政府亦不會太為難他。

以轉炸俄基地 如同捋虎鬚

另一邊的俄烏戰爭亦有升級之慮,俄軍對俄烏戰爭的表現雖然有如紙老虎,但好歹也是核大國,以色列今次連俄羅斯軍事基地照炸無誤,無異於捋虎鬚,基於俄近月在其敍利亞的軍事基地儲存大量用作攻擊以軍的炮彈,以色列有了俄資敵的證據,也不怕與俄翻面。

在民主黨總統候選人賀錦麗被確認代拜登出戰特朗普,憑著她女性亞裔的新面孔、檢察官的專業人士身份,成為反特朗普人士的希望,在全美選舉人票暫時取得領先優勢,但穩取的選舉人票都是220張上下,差距不足10票,最終勝負要看7大摇擺州。

據9月一些民調顯示,賀錦麗在搖擺州賓州與密西根州大幅領先共和黨對手特朗普,賓州擁有19張選舉人票,是搖擺州中最多選舉人票,密西根州為15張,喬治亞州及北卡羅來納州則各有16張,上屆特朗普分別在賓州、喬治亞州和密西根州輸給拜登,在北卡羅來納州也只能險勝1.3%,若以9月民調所顯示,特朗普要翻盤有一定難度。

特朗普:Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump speaks at a town hall as he campaigns in Fayetteville, North Carolina, U.S. October 4, 2024. (REUTERS)