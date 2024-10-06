中東與俄烏戰火相繼升級　牽動美國大選｜伽羅華

隨着以色列針對南黎巴嫩的地面戰正式開打，空軍甚至對俄羅斯駐敍利亞的軍事基地及彈藥庫亦不留手，現時俄烏及以伊的兩場大戰有可能演變成混戰，刺激油價單周升近9%，創下一年多以來最大單周升幅，似乎雙方都想在美國大選前爭取最大籌碼。

綜合多個消息來源，以色列攻擊手段包括定點清除伊朗神權領袖哈梅內伊、攻擊核設施及油田，市場正觀望以色列何時出手，紐約期油周五早段曾經高見每桶75.57美元，在美國總統拜登試圖阻止以色列攻擊伊朗油田後，油價升幅收窄。

距離11月5日的美國總統大選不足一個月，中東和俄烏戰情均與美國總統選情緊扣在一起，中東戰火愈演愈烈，愈益顯得老大哥美國無能，約制不了其最親密盟友以色列，影響民主黨爭取同情巴勒斯坦人的支持，等同有利特朗普選情。至於俄烏戰爭，若烏克蘭成功削弱俄羅斯，反映拜登軍援烏克蘭初見效果，對民主黨賀錦麗的選情也有好處。

2024年10月3日，以色列軍隊與黎巴嫩真主黨持續互相交火，從黎巴嫩Sin El Fil地區可以看到，貝魯特南部郊區遭襲擊後冒出濃煙。（Reuters）

沙特寧願隔觀火 內塔放手一博

按目前形勢，以色列以雷霆手段打擊伊朗及其盟友，以沙特阿拉伯為首的遜尼派國家似乎已立定主意隔岸觀火。據《大西洋月刊》9月25日發表專題文章稱，沙特王儲薩勒曼私下向美國國務卿布林肯表態，他並不關心「巴勒斯坦問題」。內塔尼亞胡顯然希望趁大選前拜登政府無暇他顧，以色列可以放手一博，以極速時間打擊伊朗為首的什葉派陣營。

內塔多次無視拜登政府不要將戰事升級的呼籲，已經惹來部分反猶民主黨的無聲抗議，導致拜登及賀錦麗在爭取中東裔選民毫無寸進，內塔似乎不怕民主黨人一旦上台，有可能對他冷處理，轉移支持與內塔敵對的溫和派系。內塔有恃無恐，內裏或有兩個原因，一是當中東戰事升級，他作為戰時領導人的位置便愈穩固，二是選情出現傾向特朗普的微妙變化。

伊朗為實現對盟友的承諾，明知會落入內塔的戰略圈套，毅然向以色列第二次進行大規模導彈攻擊，無懼給與內塔名正言順的反擊機會，但也可以說是勢成騎虎，美歐國家在此時更難勸和，以伊一旦開戰，內塔總理位置短期內會坐得穩穩，日後若對伊朗立場更強硬的特朗普上台，即使內塔真的引退，相信特朗普政府亦不會太為難他。

以轉炸俄基地 如同捋虎鬚

另一邊的俄烏戰爭亦有升級之慮，俄軍對俄烏戰爭的表現雖然有如紙老虎，但好歹也是核大國，以色列今次連俄羅斯軍事基地照炸無誤，無異於捋虎鬚，基於俄近月在其敍利亞的軍事基地儲存大量用作攻擊以軍的炮彈，以色列有了俄資敵的證據，也不怕與俄翻面。

在民主黨總統候選人賀錦麗被確認代拜登出戰特朗普，憑著她女性亞裔的新面孔、檢察官的專業人士身份，成為反特朗普人士的希望，在全美選舉人票暫時取得領先優勢，但穩取的選舉人票都是220張上下，差距不足10票，最終勝負要看7大摇擺州。

據9月一些民調顯示，賀錦麗在搖擺州賓州與密西根州大幅領先共和黨對手特朗普，賓州擁有19張選舉人票，是搖擺州中最多選舉人票，密西根州為15張，喬治亞州及北卡羅來納州則各有16張，上屆特朗普分別在賓州、喬治亞州和密西根州輸給拜登，在北卡羅來納州也只能險勝1.3%，若以9月民調所顯示，特朗普要翻盤有一定難度。

特朗普：Republican presidential nominee and former U.S. President Donald Trump speaks at a town hall as he campaigns in Fayetteville, North Carolina, U.S. October 4, 2024. （REUTERS）

得費城者得賓州 決定誰人入主白宮

在美國大選，有所謂「得賓州者得天下」之說，相信今年賓州會再發揮一錘定音的作用，就像2016年特朗普在賓州勝選，2020年拜登全取該州選舉人票，兩人隨後成功入主白宮，以現時特朗普與賀錦麗選情接近，來回19張選舉人票就足以磨平38張的差距，能夠決定賀錦麗與特朗普誰人最先最得270張選舉人票的門檻。

如果說賓州是最重要的搖擺州，那麼費城就是賓州最重要的搖擺縣，它擁有賓州約12%人口，其中四成為黑人，而賓州的民主黨人有兩成中在費城，所以賓州基本上是民主黨的大本營。

上屆拜登在賓州僅勝特朗普1.2%，就是靠民主黨在費城的鐵票，在費城73萬合資格選民中，有60萬投給拜登，13萬投給特朗普，拜登贏得費城82%選票支持，但即使有了這47萬張選票的差距，拜登贏得賓州也只是較特朗普多8萬張選票而已。說換言之，就是來自費城這60萬張選票將拜登送入白宮。

萬斯辯論表現老到

假如費城選民對民主黨支持度出現動搖，特朗普翻盤並非無望，最近當地媒體報導一些原本支持民主黨的居民訪問，求變心態顯露無遺，他們訴說在民主黨拜登執政期間，通脹高企，收入減少但交稅卻高於特朗普執政時期，所以擔心民主黨的經濟許諾不能兌現，這種「不妨讓特朗普再試四年」的想法彌漫著整個費城，特別是黑人社區，這足以令以為穩奪賓州的民主黨憂心忡忡。

在特朗普選擇萬斯為競選拍檔後，大家都擔心萬斯只是特朗普另一個怪人樣板，在拜登出任總統期間，最大政治風險是拜登可能因健康理由退任而要副總統賀錦麗補上，同樣，特朗普以78歲高齡對上賀錦麗，政治風險也出在年僅39歲的萬斯身上。

不過，在萬斯與沃爾茲進行首場副總統辯論後，他沒有如大家預期揶揄對手，而且以尊重語氣與各方討論政策問題，變相修補特朗普與賀錦麗因辯論中兩人互相攻擊的形象缺失，緩和兩黨劍拔弩張的對立面，隨着萬斯展示政治家應有的風度，特朗普與萬斯這對拍檔在中間選民中將被看高一線，所以全球金融市場要有迎接特朗普重掌白宮的心理準備。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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