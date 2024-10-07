內房｜建銀國際預料公布更多支持措施　續看好呢隻藍籌內房股

中共中央於10月1日國慶前行政治局會議，當中提及促進房地產市場止跌回穩。建銀國際指出政治局明確表示要促進房地產市場止跌回穩，提出包括調整住房限購政策、降低存量房貸利率、完善土地、財稅、金融等政策，推動構建房地產發展新模式。該行認為這一政策彰顯維穩房地產市場的決心，預計近期會出台更多支持性政策。



建銀國際指出雖然過往的政策反應時間為3至8個月，今次預計這一次市場或需要更長的時間如6至12個月才能逆轉市場的固有預期，並振興房地產和土地市場。

不過該行亦指出，今次估值改善將持續更長時間。「924新政」引發了香港和中國股市的反彈，政治局釋放的信號則刺激了房地產等行業的表現。其覆蓋的開發商股價已經上漲了34%至72%，反映了市場情緒的改善和潛在的基本面改善。縱使基本面復蘇需要時間來觀察，但認為估值重估會先一步發生並將持續更長時間。因此該行降低淨資產折讓10%至30%，以反映市場情緒改善和其他個股重估因素。

續看好中海外

建銀國際繼續看好中海外 (0688），因其優秀的銷售表現和拿地政策，又指出看好綠城 (3900）因其較快的盈利增長，以及龍湖 （0960）因其新的商業模式。