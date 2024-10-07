A股大翻身　內媒指00後準備進場　佔新股市投資者20%

內地股市表現在9月下旬明顯翻身，深成指數於國慶假期前重上1萬點。內地著名經濟學家任澤平更預期，A股明日重開便會迅即升停板。隨著市場氣氛改善，吸到一班「00後」成為股市新力軍，期望可在股市上有「斬穫」。



根據內地市場資訊，在國慶假期期間，90後、00後一批年輕人，利用假期前往劵商申請開股票戶口，準備本周二A股開盤炒股，當中民生證券便迎來國慶開戶潮，申請量比平日大增4倍，來電查詢量和重置密碼使用閒置股票戶口號碼數量也比平日高出3倍以上，至於因是次A股狂潮所新增的股票戶口，據報是以90後、00後為主力軍，佔比超過一半。

《財聯社》披露過一份投資者年齡結構資料，亦揭示有不少年輕人準備「進場」，資料顯示近日25歲以下的新股民佔比兩成，25至35歲佔三成，36至50歲佔四成，且出現了00後的查詢大幅增加的現象，而一些曾經開過戶口的90後，近日亦重設密碼重返市場，有劵商則以以85後為主力，近日有三分之二新客戶均在年輕40歲以下。

A股近期造好，吸引更多投資者開戶。（資料圖片）

新一代投資者會先考慮買基金

綜合多間內地劵商統計，近一星期新開帳戶投資者中，90後、00後的整體比例據報高達七成，00後顯示出強烈買貨意欲，部分會選擇先購買相關基金，以免錯失潛在升浪，有業內人士揶揄「相信是幣圈的年輕人轉換賽道了」。 據報在一些校園招募（Campus recruitment）廣告中，甚至也出現了股票的相關訊息。

內地就業競爭壓力愈來愈大。（資料圖片）

青年人投資受限資金不足

小紅書上近日亦出現了大量年輕人炒股教學，教導年輕人如何「第一次參與牛市」；有內地文章以「年輕人炒炒股，沒什麼不好」為題，認為現市況「交學費」虧本還可以在承受範圍內，「堅持炒股幹下去，對你的職場會有不少啟發」。

之不過，市場亦有質疑年輕人炒股的聲音，有觀點主要指出了本金問題，認為青中年失業創新高，很多人存款根本「沒有4位數」、「這樣的人開戶能買到什麼股票」，資本大大限制其入市能力，而且另邊廂內地的延遲退休與失業問題，根本就沒有消失，長遠年輕人還是需要好好工作磨練自己。