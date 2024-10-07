外資申報建行持倉擺烏龍　2億元持倉變爆買「1200億」認購期權

外資突「持有」建行逾8%衍生權益，金額隨時涉1,200億元？答案原來是擺烏龍！

據聯交所披露，瑞士百達資管香港（Pictet Asset Management Hong Kong）申報於建設銀行 （0939）的倉位上周四（3日）突急升，由0.01%激增至8.32%，涉約200.14億股。

文件顯示，瑞士百達資管香港首次取得須具報權益，原因是成為股本衍生工具的持有人，有權購入相關股份，此交易每股平均價為6.06元。倘行使，以申報價格計，涉及規模逾1,200億元！

申報消息獲廣泛報道，惟今晨時分，百達資產管理向本網澄清，「瑞士百達資產管理並未持有所述倉位，香港交易所已知悉」。到了今日，瑞士百達資管香港修訂申報，澄清指只持有0.01%建行股份，涉3,358.7萬股，增加了2,000萬股好倉。以今日5.82元收市價計，市值僅1.95億元，遠低於需申報水平。

百達資產管理在補充資料一欄稱，最新披露是為了更正10月4日的披露，原因是披露的數量不正確。該行強調，是他們那邊的問題，而於10月4日持有的（建行）倉位低於初始申報門檻。