人民幣在岸價挫469點子　報7.0645　每百港元兌人民幣報90.99

撰文：張偉倫
出版：更新：

內地金融市場經過7日國慶長假期後今日復市，不過人民幣表現疲弱，人民幣在岸價跌469點子，報7.0645；離岸價則升32點子，報7.0697。

每百港元兌人民幣最新報90.99。

人民幣
人民幣匯率
離岸人民幣匯價