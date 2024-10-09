中國救市｜大摩料不推中國式QE　會否加大財赤為衡量措施成效指標

財政部將於本周六（12日）舉行發布會，由部長藍佛安介紹「加大財政政策逆周期調節力度﹑推動經濟高質量發展」有關情況。摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強指出，日前發改委的發布會令市場人士相當失望，認為財政部在周六舉行的發布會將會是中央政府說服市場人士擴大財政措施﹑重燃通脹的第二次機會，但有關門檻相當高，預料財政部不會推出「中國式量化寬鬆（QE）」。



邢自強指出﹕「要衡量中央的救市措施是否成功，關鍵是其前瞻性指引，即未來財政政策的路徑是否清晰，特別是2025年實際赤字會否擴大。」

邢自強預期當局或會在預算赤字上，再擴大2萬億至3萬億元人民幣，但實際規模不大可能於今年底或明年初前公布。「若有較大規模兼明確的刺激消費方案，或對明年擴張性政策有較前瞻性指引，將構成正面驚喜。」

預料政府推出措施規模約2萬億人民幣

不過邢自強認為，雖然財政部可能在今年餘下時間討論額外補充的財政計劃，但有關規模可能不大，該行估計約2萬億元人民幣，當中包括地方政府債務置換及銀行資本重組，意味直接刺激需求的措施或少於1萬億元人民幣，即很大可能低於市場於國慶假期期間估計的金額。

對於有關資金來源，邢自強相信，財政部會調動原計劃於明年初動用的資金，料當局稍後會要求人大批准。