滙豐研究料明年香港樓價升5%　升希慎及嘉里評級至買入

美國及香港減息，以及內地實施寬鬆貨幣政策，帶動本港樓市轉趨暢旺。滙豐環球研究發表報告指出本港樓市已步入有利的周期，將明年樓價預測升幅由2%升至5%，原因包括借貸成本下降﹑正面的財富效應滲透。



報告又指出目前未完全將所有利好因素計算在內，預料發展商及零售物業業主最受惠。

該行指出將希慎（0014）﹑嘉里（0683）評級由「持有」升至「買入」，目標價分別由11.8元﹑14.8元，升至18.4元及19.6元。同時將恒地（0012）由「減持」升至「持有」，目標價由16.5元升至26.9元。

升長實目標價至44.6元

報告亦調高長實（1113）目標價至44.6元，維持「買入」評級。信置（0083）﹑新地（0016）﹑港鐵（0066）及恒隆（0101）目標價升至10.9元﹑116元﹑34.6元及10.5元。

報告指，雖然本港樓價短期內仍會受壓，但相信樓市成交量應會開始回升，正面的財富效應應會讓消費者對買樓及高檔商品更有信心，這對於有較多奢侈品零售租戶的業主，如恒隆地產、九置 （1997） 、希慎及太古地產 （1972） 來說是好消息，而新地、嘉里建設及長實則可能受惠於物業銷售改善。而人民幣及日圓相對港元走強，亦可能減慢前往內地及日本的人潮，有利零售業主及股息能見度。