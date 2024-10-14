ESG融資成主流 OCBC華僑銀行引領行業　助全港企業綠色轉型

隨着全球對環境、社會及管治（ESG）愈趨重視，ESG貸款漸漸成為企業融資的主流。作為可持續金融領域的領導者，來自新加坡的華僑銀行（OCBC）積極支援大小企業客戶於綠色轉型上的金融需求。近日，華僑銀行更完成香港房地產行業首筆「綠色及轉型貸款」，未來將持續聚焦開發創新ESG產品，目標於2050年攜手達至淨零排放。



ESG融資需求日增

華僑銀行目前是東南亞第二大的金融服務集團，同時是世界上最高度評價的銀行之一，亦被紐約權威金融雜誌《環球金融雜誌》（Global Finance）評為「2024 香港最佳可持續金融銀行」（Best Bank for Sustainable Finance in Hong Kong, 2024）。華僑銀行香港可持續金融主管陳思寧指，早在2018年，華僑銀行已為客戶提供創新和度身定制的可持續融資方案，而當時許多本地銀行的綠色金融服務尚未起步。「當時華僑銀行作爲唯一借款人與太古地產簽署其首筆港幣10億元綠色貸款，用於資助正在發展的綠色建築項目，當中包括太古坊二座，讓太古地產得以採用環保技術以節約能源、減少用水和廢物等。」

根據《香港氣候行動藍圖2050》，房地產及運輸業是香港前兩大高碳排放行業，政府亦針對兩大行業設定相關減排策略和目標。華僑銀行與龍頭企業例如太古地產、恒隆地產、領展等的合作起牽頭作用，促進可持續金融於房地產行業愈益重要，這一趨勢也帶動了運輸業和物流業等參與。其中華僑銀行為嘉里物流提供了香港物流界首筆可持續發展表現掛鈎貸款（Sustainability-Linked Loan），更擔任其可持續發展顧問，專業團隊輔助客戶逐步將ESG發展納入其企業策略，包括降低能源消耗密度及耗水密度。業界普遍認為華僑銀行積極為社會創造更多正面影響，與企業聯手為下一代創造一個可持續的低碳世界。

制定中小企可持續金融框架 推動全港企業綠色發展

雖然ESG貸款漸漸成為企業融資的主流，但陳思寧坦言，市場上ESG的貸款仍比較集中於大型企業；相反中小企在取得ESG融資仍然有一定的困難，可能因為中小企沒有足夠推動ESG的誘因，而且難以聘請顧問為公司進行ESG評估。「中小企是香港經濟的基石，佔本地企業總數約98%，絕對不容忽視。為解決中小企推動可持續發展的困境，華僑銀行特意制訂《中小企可持續金融框架》（OCBC SME Sustainable Finance Framework），有助降低中小企申請綠色貸款的複雜性和部分成本；該框架符合國際綠色貸款原則，並取得穆迪ESG的認證。」此外，華僑銀行亦積極拓展合作夥伴生態圈，設計不同計劃（SME programmes）多方面支持客戶的可持續發展，例如中小企可利用STACS ESGpedia免費進行基本ESG數據管理，或參加EcoVadis國際供應鏈評估。華僑銀行至今已為超過1,200家中小企提供可持續融資方案，未來亦將繼續帶動更多中小企把握當中機遇。

緊貼市場動態 助六大行業實現淨零排放

陳思寧又提到，氣候轉型（Climate Transition）現為國際間最值得關注的可持續發展趨勢之一。一些並未準備好轉型的行業，例如公認碳排放量較高的石油及天然氣、電力、房地產、鋼鐵、航空與航運業等，轉型之路雖然困難重重，但華僑銀行會透過多元方案支持其於氣候轉型上對金融的需求。她以華僑銀行與泓富產業信託，日前完成香港房地產行業首筆「綠色及轉型貸款」為例。「銀行緊貼市場，運用全球首個定義多行業轉型活動的分類法 -『新加坡－亞洲可持續金融分類法』新標準，為客戶提供創新和度身定制的可持續融資方案，加快各界邁向淨零未來的轉型。」

華僑銀行積極為社會創造更多正面影響，與企業聯手為下一代創造一個可持續的低碳世界。圖為華僑銀行香港可持續金融主管陳思寧出席早前舉行的ReThink HK，與座談會嘉賓交流在可持續發展方面的意見。

（資料及相片由客戶提供）