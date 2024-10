中國海關總署公布,中國首三季進出口總值32.33萬億元(人民幣‧下同),按年升5.3%。其中,出口18.62萬億元,增長6.2%,進口13.71萬億元,增長4.1%。



中國首三季度進出口規模歷史同期首次突破32萬億元,各季度分別為10.15萬億元、11萬億元、11.17萬億元,都超過10萬億元,在歷史同期亦是首次。

海關總署公布,1至9月按人民幣計價出口按年增長6.2%,進口按年增長4.1%,貿易順差4.9萬億元人民幣。

中國貿易:An aerial view shows containers and cargo vessels at the Qingdao port in Shandong province, China May 9, 2022. Picture taken with a drone. China Daily via REUTERS/File Photo/File Photo