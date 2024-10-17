六福集團次季同店銷售按年跌35%　短期金價急升影響銷售

六福集團(0590)公布，截至今年9月底止，第二季整體同店銷售按年跌35%，整體零售收入跌25%。

其中，港澳市場第二季的整體零售收入按年錄得31%跌幅，同店銷售跌38%。

內地宏觀經濟仍然疲弱，加上金價持續破頂，內地店舖在第二季的整體零售值按年跌13%。內地零售收入(包含自營店及電子商務業務的銷售金額)按年跌近9%。在高基數效應及金價高企下，內地電子商務業務第二季的銷售額下跌25%。內地自營店整體同店銷售跌29%。

於9月底，集團全球共有3408間店舖，於第二季淨減少76間店舖。集團全球共有151間「六福」自營店，包括73間設於內地、50間設於香港、17間設於澳門及11間設於海外。於上述日期，連同2769間內地及11間海外品牌店，集團在世界各地合共設有2931間「六福」店舖。

除此之外，集團全球共有85間「金至尊」自營店，包括79間設於內地、5間設於香港及1間設於澳門。

講及展望，內地市場(包含自營店及品牌店)及香港市場的同店銷售跌幅自9月起開始收窄。於本月1日至14日期間，集團整體的同店銷售表現較第二季因此略有改善。六福集團又指，短期金價急升雖然會影響銷售，但毛利率的提升將有助減低銷售下跌的影響。

內地政府正着力促進內需，並推出多項政策扶持樓市及資本市場。期望在宏觀經濟及零售氣氛恢復下，零售業務得以重拾升軌，集團因此對於中長線業務前景仍感樂觀，未來仍將會擴展內地市場。

集團看好海外市場的龐大發展潛力，將投放更多資源積極拓展海外市場，並計劃於年內在海外市場淨增長約15間店舖。在低基數效應下，集團期望下半財年有較佳銷售表現。