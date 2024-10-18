彭博﹕中資股ETF與Cathie Wood旗下ETF　讓美股投資者臨價值破壞

中國股市於９月下旬急升，促使投資者將資金泊入跟蹤中資股的交易所買賣基金（ETF），不過有交易員提醒，ETF為交易工具而不是投資工具，又指出這種策略不僅容易面臨大逆轉，而且過去10年乃至現在還讓一些沒有踏准時機的投資者損失慘重。



《彭博》報道，雖然這些交易所交易基金不時大漲創造了短線交易機會，但就其長期表現而言，卻是造成美國ETF投資者財富減少的最大渠道。據彭博匯總的數據顯示，過去十年來，中國ETF加入了人稱連登仔契媽﹑科技界女股神Cathie Wood旗艦基金之列造就了資產的最大減值。

「他們是交易工具而不是投資工具」 Strategas的ETF策略師Todd Sohn說，「所以如果你想投中國並追這波行情，你得記住從歷史上看中國是波動性最大的股市之一，還有漲幅大量回吐的過往。」

KWEB減值幅度僅次於ARKK

KraneShares金瑞中證中國互聯網ETF（代碼KWEB）自2013年成立以來資金淨流入超過120億美元。通常情況下，這樣規模的吸金會伴隨著投資增加和價格上漲帶來的資產升值。但該基金所持資產的基本價值大幅下降，截至上周五僅為77億美元，比投資者的投入少了近50億。

在美國交易的415支最大股票ETF中，KWEB的減值程度僅落後於Cathie Wood這個曾經風光無限的明星基金經理旗下的ARK Innovation ETF（ARKK）。對比來看，SPDR S&P 500 ETF Trust（SPY）以同樣指標衡量給投資者的回報最多，1,590億美元的淨流入轉化成了5,930億美元的資產。

這種觀察基金表現的方式參照了Morningstar今年早些時候一項研究的方法論，它雖然不像跟蹤總回報那樣直觀，但可以提供有力的洞察。通過比較資金流動和所管理資產的價值，能夠更好地了解有多少投資者虧錢。某個ETF可能在10年獲得比如100%的正回報，但如果大多數投資者在頂部買入，他們仍然可能蒙受巨大損失。

安碩MSCI中國ETF減值17億美元

四支最大的中國ETF中有三支的資產規模低於累計資金流入。其中，iShares安碩MSCI中國ETF（MCHI）減值17億美元，躋身虧損超過10億美元的七支最大基金之一。與此同時，iShares安碩中國大型股ETF（FXI）從成立20年來看勉強避免了虧損：109億美元的當前資產略高於流入的107億美元。

在很大程度上，中國ETF的累計資金流入與資產規模之間的差距在於時機。這些基金表現出的波動往往會誘使投資者在事後看來錯誤的時間買入。

「儘管投資者的耐心終於得到了回報，但中國經濟反彈和刺激措施的時機很難把握，」 Krane Funds Advisors LLC的首席投資官Brendan Ahern說。