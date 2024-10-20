人行推股票回購增持再貸款後　中石化獲中行授信額度用於回購A股

人民銀行官宣設立股票回購增持再貸款工具後，陸續有上市公司通知，借此融資管道，回購股份。

其中，中國石化(0386)公佈，為積極回應並充分運用好有關監管部門「支持股票增持」的政策工具，公司控股股東中國石化集團與中國銀行簽訂授信協議，獲得7億元(人民幣‧下同)的授信額度，專項用於中國石化集團在本輪增持及未來新一期增持計劃中，通過集中競價交易的方式增持中國石化的A股股份。

基於上述變化，本輪回購A股的資金來源將由「公司自有資金」相應變更為「公司自有資金及金融機構借款」。

另外，為積極響應並充分運用好有關監管部門支持股票回購的政策工具，本月19日，公司與中國銀行簽訂授信協定，據此獲得不超過9億元的授信額度，專項用於公司在A股市場進行的股份回購，包括但不限於本輪迴購A股。

據路透不完全統計，截至周日晚上6時30分，滬深兩市合計已有23家公司披露，獲得銀行回購增持專項貸款的情況，按照披露的規模上限計算，涉及金額合計逾100億元(人民幣‧下同)。

人民銀行日前發布公告，正式推出股票回購增持再貸款，首期額度3000億元人民幣，年利率1.75%，期限1年，可視情況展期。