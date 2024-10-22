彭博﹕中央匯金年內累計發債2070億元人民幣　為紀錄新高

《彭博》報道，中央匯金今年債券發行規模創歷史新高。報道引述消息指，10月21日，中央匯金增發150億元（人民幣‧下同）的24匯金MTN007，並增發90億元的24匯金MTN006。



彭博彙總數據稱，上述中票完成發行後，匯金今年累計發行債券達2,070億元，創年度紀錄新高。

彭博數據並顯示，匯金今年前三季度發債券已較去年同期翻倍。在央行9月下旬宣布創設新的貨幣政策工具支持股市前，以匯金為代表的「國家隊」已先下場增持國有大行股票及ETF基金等。中國債市今年整體走牛，被市場視為準主權信用的匯金債供求兩旺，為匯金入市維穩提供了資金保障。

匯金交易性金融資產規模增

星展銀行策略師張偉亮表示，「鑒於人民幣融資利率較低和中國股票估值廉宜，匯金等投資者此前可能在債券市場籌集資金投資股票」，如果國家主導的股票買入進一步擴大，風險情緒可能會進一步升溫。

匯金最新一期半年報顯示，截至上半年末，交易性金融資產從2023年年底的1,193.4億元增長至5,818.3億元；此外，短期借款達到5,105億元，較2023年年底的600億元增加8倍有餘。其財務報表上負債和交易性金融資產同時大幅增加的情况，與其在公開市場上發債融資及買入ETF等操作的方向一致。

深圳同創佳業資產管理股份有限公司總經理余英棟表示，匯金通過發債融資來托舉股票市場是有可能的，「其實不僅是匯金，中央層面我們也看到加槓桿支持市場的趨勢，比如最近的互換便利操作，都是這個邏輯」。