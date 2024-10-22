滙豐委任郭珮瑛為財務總監　明年起生效

滙豐宣布，委任郭珮瑛（Pam Kaur）為集團財務總監及董事會執行董事，2025年1月1日起生效 。 郭珮瑛於2013年4月加入滙豐，擔任集團審核部主管，現時為集團風險管理及合規總監。她是一位經驗豐富的金融服務業行政人員，擁有近40年經驗，曾於英國和美國工作，服務英國、美國及德國多家銀行。



現年60歲現任風險管理及合規總監

郭珮瑛是一位合資格特許會計師，在財資、資本、資產負債表和風險管理等方面擁有深厚的專業知識和經驗，並曾出任集團行政委員會成員超過十年，就銀行業整體和滙豐於地區及全球面對的策略挑戰及機遇，提供獨到的環球視角和見解 。

臨時財務總監莊敬行將回復其環球財務監督職務。

滙豐主席杜嘉祺表示，郭珮瑛在董事會備受推崇、聲譽卓著，是該職位的眾望之選。

滙豐行政總裁艾橋智表示，滙豐擁有眾多傑出的內部和外部人選，但郭珮瑛卻能脫穎而出，獲推薦給董事會。期望就滙豐下一階段的增長和發展與她合作，亦感謝莊敬行在過渡期間所提供的大力協助。

艾橋智：期望與郭珮瑛合作

滙豐將於適當時候就繼任郭珮瑛為集團風險管理及合規總監的人選作出公布。

郭珮瑛現年60歲，她於2013年4月加入滙豐，現任集團風險管理及合規總監。其董事會執行董事之委任，須受限於本公司下一屆股東周年大會之選舉結果。

作為滙豐財務總監，郭珮瑛於服務合約下的報酬包括每年803,000英鎊的基本薪金、每年1,085,000英鎊的固定薪酬津貼，以及每年80,300 英鎊（相當於基本薪金的 10%）的退休金津貼。她將根據已獲批准的董事薪酬政策收取福利。 其合資格獲考慮發放酌情浮動酬勞，金額最高可達每年基本薪金的215%，以及一項長期獎勵，金額最高可達基本薪金的320%。