香港9月通脹按年升2.2%　政府料短期通脹維持輕微

政府統計處今日（22日）公布9月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，9月份整體消費物價與一年前同月比較上升2.2%，較8月份的相應升幅（2.5%）為低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數9月份的按年升幅（即基本通脹率）為0.9%，亦較8月份（1.2%）為低。按年升幅收窄主要是由於去年9月份食品價格顯著上升導致比較基數較高所致。



經季節性調整的綜合消費物價指數，截今年9月月止的3個月的平均每月升幅為0.4%，而截至8月止的3個月的相應升幅為0.6%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.1%及0.2%。

百佳超級市場。（資料圖片）

甲類消費物價指數升2.9%

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在今年9月份的按年升幅分別為2.9%、2.0%及1.6%，而8月份的相應升幅分別為3.2%、2.2%及1.9%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在9月份的按年升幅分別為0.9%、0.9%及1.0%，在8月份的升幅則分別為1.1%、1.2%及1.3%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在9月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升21.4%）、電力、燃氣及水（上升6.5%）、住屋（上升3.3%）、雜項服務（上升2.0%）、外出用膳及外賣（上升1.8%）、雜項物品（上升1.2%），以及交通（上升1.0%）。

另一方面，綜合消費物價指數在9月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌1.6%）、基本食品（下跌0.4%），以及耐用物品（下跌0.4%）。

政府﹕9月基本消費物價通脹輕微

政府發言人表示，9月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平。食品價格的按年升幅放緩，而能源相關項目價格的跌幅收窄。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。香港經濟續增長或會為本地成本帶來一些溫和上升壓力。與此同時，外圍價格壓力應會進一步緩和，儘管外圍環境仍有不確定性。政府會繼續留意情況。