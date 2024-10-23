美團及小米上揚　汽車股延續升勢　領恒生指數升261點

【恒生指數/恆生指數/恒指/恆指/HSI/Hang Seng Index/港股】港股於周二（22日）反覆高收20點，同時成交額減少至約1,500億元，反映不論氣勢或交投均轉弱。美股方面，受到國債孳息率上揚拖累，道指反覆低收6點，納指則升33點。亞太區股市方面，日本股市於周三（23日）早段未見有明顯方向。匯市方面，美元兌多種主要貨幣均向上。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升逾2%，重上72美元。



【16:22】港股全日升261點

港股延續上日升勢，曾一度升逾400點，高見20942點，成交額增至逾1,900億元。車股及消費股表現理想，港交所（0388）公布第3季業績後，曾高見322.6元。

恒指收市報20760點，升261點，國指升115點，報7478點，科指升83點，報4605點，成交額為1,926億元。

消費股上揚，海底撈（6862）升1.9%﹑潤啤（0291）升1.7%﹑蒙牛（2319）升2.3%﹑康師傅（0322）跌0.5%。

科技股方面，阿里（9988）升不足0.1%﹑騰訊（0700）升1.6%﹑美團（3690）升5.5%﹑小米（1810）升4.5%﹑京東（9618）升3%。

汽車股方面，吉利（0175）升6.6%﹑小鵬（9868）升4.3%﹑蔚來（9866）升1.5%﹑理想（2015）升6.3%﹑比亞迪（1211）升1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，友邦（1299）跌不足0.1%。

【15:23】內地股市高收

內地股市高收，上証指數收市報3302點，升16點，深成指數收市報10576點，升16點，滬深300指數收市報3973點，升15點，創業板指數收市報2205點，跌11點。

港股方面，最新報20763點，升264點。

【13:22】港股升幅擴至逾400點

港股升幅進一步擴大，恒指最新報20907點，升408點，國指升171點，報7534點，科指升132點，報4654點。

汽車股上揚，吉利（0175）升9.1%﹑理想汽車（2015）升8%。

信義光能（0968）飆14.5%，為目前表現最佳藍籌。

【12:25】港股半日升319點

港股上揚，半日升319點，中午收市報20818點，國指升140點，中午收市報7503點，科指升99點，報4621點，成交額為956億元。

消費股表現理想，周大福（1929）飆7.6%，中午收市報7.83元，周生生（0116）升1.8%，潤啤（0291）升1.5%。

汽車股方面，吉利（0175）飆8.2%，中午收市報14.76元，理想汽車（2015）升7.4%﹑小鵬（9868）升4.1%﹑比亞迪（1211）升2.5%﹑蔚來（9866）升1.7%。

科技股方面，阿里（9988）跌0.5%﹑騰訊（0700）升1.8%﹑美團（3690）升6.3%﹑小米（1810）升4.5%﹑京東（9618）升2.6%。

金融股方面，滙豐（0005）升1%，報68.95元﹑友邦（1299）升0.9%﹑港交所（0388）升2.2%﹑平保（2318）升3.3%。

內房股方面，龍湖（0960）升2.7%﹑潤地（1109）跌0.2%。

【10:59】汽車股上揚 吉利飆5.9%

汽車股上揚，吉利（0175）飆5.9%，報14.44元，小鵬（9868）升2.4%。

恒指最新報20748點，升249點。

【10:27】滬深股市上揚

A股方面，上証指數最新報3309點，升23點，深成指數最新報10617點，升57點。

中國A股2020年首個交易大漲。（新華社）

【10:23】美團升幅擴大至近6%

港股升幅進一步擴大，最新報20810點，升311點。

美團（3690）升5.8%，報195.5元。

周大福（1929）升9.3%。

【10:11】消費股獲追捧

港股升幅進一步擴大，最新報20760點，升261點，國指升115點，報7478點，科指升77點，報4598點。

消費股上揚，周大福（1929）升9.9%，潤啤（0291）升1.2%。

美團（3690）升4.5%。

美團

【09:51】港股升幅擴至154點

港股升幅擴大至154點，報20653點，國指升63點，報7426點，科指升36點，報4558點。

潤電（0836）宣布配股集資72億元，跌8.3%。

周大福（1929）升6.2%。

科技股方面，美團（3690）升2.5%，小米（1810）升1.6%。

【09:25】恒指高開26點

恒指最新報20525點，高開26點，國指最新報7369點，高開6點，科指最新報4527點，高開5點。

港交所（0388）今日公布第三季業績，開市報313元，高開0.6%。

滙豐（0005）宣布精簡架構，高開0.5%，旗下恒生（0011）平開。其他金融股方面，友邦（1299）高開0.7%﹑平保（2318）低開0.1%。

科技股方面，阿里（9988）低開0.9%﹑騰訊（0700）高開0.3%﹑美團（3690）高開1.4%﹑小米（1810）低開0.4%。

消費股方面，海底撈（6862）高開0.5%﹑潤啤（0291）高開0.5%﹑李寧（2331）高開0.2%。