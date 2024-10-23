MPF｜GUM： 9月避險情緒持續　大中華/港股基金錄淨流出50億元

強積金成員延續8月的避險情緒，9月資金淨轉換趨勢仍以流入固定收益基金和流出股票基金為主，但資金淨轉換額開始收窄。GUM數據顯示，9月固定收益基金流入47.2億，混合資產基金流入4.8億，而股票基金則流出52億元。



市場需要更多數據來評估美國經濟衰退風險， 同時也在觀望9月美聯儲的利率決定以及日本新上任首相的貨幣政策取向。在多種因素尚未明朗的情況下，成員們選擇投入固定收益基金類別，以謀定後動。

股票基金流出52億元

9月份資金淨轉出最多的前五個資產類別包括香港股票基金（追蹤指數）、香港股票基金、大中華股票基金、混合資產基金(80% 至 100% 股票)和混合資產基金(60% 至 80% 股票)。這五個類別均為與中港市場相關度高的較高風險基金類別，合計轉出近62.4億港元。

其原因可能在於，中港市場在9月下旬內地推出的組合拳政策前表現相對落後，促使成員於避險情緒下會優先考慮減持此類基金。

另一方面，9月資金淨轉入最多的前五個資產類別為強積金保守基金、預設投資策略-核心累積基金、環球債券基金、預設投資策略-65歲後基金和保證基金。其中三個為固定收益基金類別，共錄得43.8億港元的資金轉入，其餘兩個屬預設投資策略基金（DIS），在9月共錄得近16.7億港元的資金淨轉入。

GUM策略及投資分析師雲天輝指出，9月續有共50億資金流出大中華/香港股票基金， 而中國於9月24日推出刺激經濟組合拳後， 明顯大幅提振市場情緒。 恒生指數曾急升4,000點達23000點而成交額更突破5,000億元， 市場普遍認為此輪交易涵蓋了北水，外資和本地投資者。

其續指，成員管理強積金， 應該從長遠資產配置角度出發， 不應該以短期的急升急跌作出交易行為。反而，成員應仔細考量中港股票是否出現了基本面變化，例如是中央對房地產政策的根本性改變，財政政策和貨幣政策的協同性等等，若無法判斷的話可以繼續分散風險至不同股票區域。

截至9月30日，強積金市場總資產上升5.1%，至1.32萬億港元。在市佔率方面，宏利以27.8%的佔有率居首，滙豐（17.8%）和永明（10.9%）繼續位列第二和第三位。連同第四及第五位的友邦(9.0%)及中銀保誠(7.4%)，首五名供應商共佔強積金市場超過72%。 2024年初至今，滙豐的市佔率升幅最明顯，上升0.23%，主要受投資回報所帶動。市佔率跌幅最大為信安，下跌0.21%，主要受淨資金轉出拖累。