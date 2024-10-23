許正宇﹕假會計師破壞業界聲譽　擬推兩新措施應對這老大難問題

財經事務及庫務局局長許正宇於《財庫論》網誌中指出，銳意與稅務局、會財局以及會計師公會聯手，處理這個老大難的問題。同時正着手統籌相關機構，推出兩項措施以處理相關個案。



許正宇指出香港會計業的專業水平無容置疑，是香港作為國際金融中心的基石。隨着會計專業新規管制度於2022年10月實施，理順了業界規管和發展職能，當局一直透過會計及財務匯報局和香港會計師公會與業界緊密交流，為其謀發展之餘，也制訂對策打擊不當審計行為，以確保審計質素和業界聲譽。

假會計師問題削弱整體財務匯報質素可信性

他指出業界多年來關注「假會計師」議題。財庫局銳意與稅務局、會財局以及會計師公會聯手，處理這個老大難的問題。「假會計師」表面上指無牌人士假冒成執業會計師提供審計服務，當中構成刑事罪行；然而更多個案涉及執業會計師透過俗稱「艇仔」的中介人承接大量審計項目，濫簽審計報告。一小撮害群之馬可以削弱香港整體財務匯報質素和可信性，破壞會計業界聲譽。從公共財政的角度而言，審計報告是不少政府政策（如稅務）和資助計劃依據的評估之一，故不符合專業標準的審計報告，可損害政府的公共財政管理效能

許正宇表示根據規管執法經驗及業界反映的情況，處理這類個案的難度，源於未有足夠證據準確追蹤涉案者。就此正着手統籌相關機構推出下列措施：（一）修訂《香港審計準則》，要求所有簽發審計報告人士，在審計報告中披露其執業證書編號；以及（二）要求香港成立公司在利得稅報稅表中，填寫為其簽發審計報告之人士的執業證書編號。

冀措施於2024/25課稅年度生效

他認為規定簽發審計報告人士披露執業證書編號，預期可收「阻嚇、追蹤、打擊」之效：阻嚇—提升審計報告簽發人的問責性，對濫簽審計報告的會計師以及假冒會計師產生阻嚇作用；追蹤—配合會財局現存執業會計師註冊紀錄冊，以便公眾及執法單位辨識和追蹤審計報告簽發人身分；以及打擊—協助執法單位更精準設定調查範圍，及時打擊不當行為。

他指出以上措施諮詢市場後，目標是在2024／25課稅年度起生效。期望獲社會及會計業界支持和配合，共同維護香港會計專業穩健、有序發展。