戶口互聯｜滙豐︰令銀行可提升數據應用　打破服務壁壘

滙豐宣布參與香港金融管理局推出的「戶口互聯」計劃（計劃），將為個人客戶和中小企推出開放銀行新方案。

在計劃的框架下，滙豐可與其他銀行安全地共享客戶授權的賬戶數據。滙豐將提升流動理財應用程式 (HSBC HK App)的功能，讓超過 220 萬名流動理財活躍用戶，更有效地管理不同銀行戶口的個人財務。

滙豐稱，該行今年 2 月已成為首間銀行，透過「戶口互聯」先導計劃向合資格中小企客戶簡化貸款申請流程。滙豐亦更進一步配合十間參與計劃的銀行同業，透過取得滙豐的存款賬戶數據，用作簡化其中小企貸款評估流程等不同項目。

滙豐香港區首席營運總監湯穎欣表示：「開放銀行有助推動數碼創新及普及金融發展。『戶口互聯』 計劃的推出，令銀行可提升數據應用，從而打破服務壁壘，促進個人化方案及簡化流程。作為創新先驅，滙豐十分高興能與同業及其他夥伴攜手合作，創造更以客為本的銀行體驗。我們會繼續以安全互聯為開拓方案的重點，並致力推動客戶教育和參與。」

繼今年7月成功推行先導計劃後，滙豐將於流動理財應用程式上分階段推出新功能。指定個人客戶將可於今年年底前，在流動理財上檢視其他主要銀行的戶口資料。

滙豐指，該服務的推出，乃參考滙豐最近一項調查的結果，當中發現近六成受訪港人同意授權銀行存取其賬戶資料以使用相關服務。願意向其他銀行分享數據的受訪者當中，有八成六人有興趣合併多個戶口結餘。受訪者也視更快的信用卡和貸款申請為吸引的「開放銀行」功能。

滙豐現時與十間參與「戶口互聯」計劃的銀行建立應用程式介面（API）連接，讓同業可查閱滙豐客戶授權的存款賬戶數據，以支持中小企貸款申請。

同時，滙豐表示，該行亦在商務「網上理財」平台新增功能，以增加對滙豐商業客戶的融資支持。合資格商業綜合戶口客戶在申請中小企貸款時，可透過網上平台授權滙豐查閱他們於其他銀行的戶口資訊，無需提交紙本結單，過程更快捷方便。

滙豐已推出一系列數據主導方案，以促進中小企融資。「商業數據通」推出後，滙豐成為首批與香港商業信貸資料服務機構連接的金融機構。滙豐亦與不同第三方數據供應商合作，其中包括八達通、HKTVmall、Dowsure豆沙包及菜鳥集團，利用商業數據簡化電子商貿商戶及小型零售商的貸款審批流程。