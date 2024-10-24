華為於港發布30餘款HUAWEI eKit新品 助港中小企業輕鬆數智化轉型

10月23日，華為坤靈（HUAWEI eKit）香港分銷新品發布會暨分銷夥伴招募會在港成功舉辦。本次活動由華為金牌分銷夥伴聯強國際（香港）有限公司（SYNNEX）聯合舉行，吸引超過100名香港分銷商代表參與。發布會上，華為坤靈（HUAWEI eKit）面向香港中小企業市場發布了30餘款新品，升級多個場景化方案，並分享了企業分銷業務「研營銷供服」端到端戰略投入取得的一系列階段性成果。



華為堅持「以分銷商為主，以工程商為中心」的分銷市場戰略，打造穩健有序的業務體系。發布會上，華為坤靈（HUAWEI eKit）重磅發布30餘款新品，結合香港用戶特性，專為香港市場設計適銷產品，並搭建穩定的銷售渠道，透過營銷及IT工具平台為分銷精英夥伴和安裝商提供有力支持，與合作夥伴攜手並進，推動香港中小企業市場拓展。其中，發布的重點產品包括數通SOHO GE&2.5G融合接入交換機S220S和S310S系列、旗艦款三射頻Wi-Fi 7產品AP 673、智能協作本地辦公和智慧教室升級必備新品IdeaHub B3、IdeaHub Board2 Pro、具備138吋巨型4K P0.7的顯示屏IdeaPresence，以及Xthreme 200E M.2閃存條新品。華為亦在活動中發起HUAWEI eKit分銷夥伴招募，並向20余位分銷金牌與精英夥伴頒授獎牌。

華為港澳企業業務總經理王紹潼致辭

華為港澳企業業務總經理王紹潼表示：「為滿足不同客戶數智化轉型需求，華為堅持『一個深耕、兩個擴張』，即深耕NA（大型政企客戶）市場，擴張商業和分銷市場，面向三類市場制定差異化的業務戰略。在NA市場，透過與夥伴聯合打造行業解決方案；在商業市場，由夥伴主導；在分銷市場，華為以工程商為中心，在構建分銷夥伴體系基礎上，助力中小微企業實現數智化。為了協助夥伴提升銷售規模，提升效率，HUAWEI eKit堅持『六易』原則：易買、易賣、易安裝、易於維護、易學、易用，解決中小企業在技術採用中面臨的常見痛點，只需掃QR code即可2分鐘完成配置。華為在香港將持續以合作夥伴為中心，加大對夥伴的投入和支持，並透過推進夥伴Promotion與激勵政策，希望更多香港夥伴加入分銷業務，與華為一齊實現快速收益增長。」

聯強國際（香港）有限公司吳仕偉致辭

聯強國際（香港）有限公司吳仕偉表示：「聯強香港很高興與華為在過去十多年一同成長，作為華為eKit香港及澳門區的金牌經銷商，聯強與華為攜手，為香港分銷市場帶來智慧新體驗。在銷售渠道方面，聯強與華為一同構建更完整、獨立的分銷體系，全力支持各精英分銷合作夥伴，服務安裝商，拓展分銷市場，為更多中小企業提供一站式智能服務。在支援各經銷商方面，聯強設有專職的銷售及售前人員為大家解答銷售及技術方面的問題。透過定制化培訓夥各位夥伴打造專業分銷團隊，提升本港傳統分銷市場在庫存、訂購和授權等方面的效率，推動分銷市場和生態的可持續發展。」

華為分銷業務部夥伴策略與運營部部長丁娟致辭

華為定位於打造產品和場景化解決方案，提供數字化交易與運營支持和品牌營銷，並對夥伴進行能力培養，建立扁平高效的夥伴體系共同拓展分銷市場。華為分銷業務部夥伴策略與運營部部長丁娟表示： 「華為坤靈（HUAWEI eKit）支持夥伴能力發展，如提供營銷物料、Demo樣機等資源支持，與夥伴共同提高品牌影響力；提供專班集訓和金種子計劃等賦能支持，使能分銷夥伴自主銷售和服務；透過提升售後服務質量，優化供應效率，幫助夥伴更好地服務最終用戶。同時，基於夥伴投入及業績發布激勵政策，建立長效的溝通機制，構築健康共贏的分銷夥伴體系，與夥伴共成長贏未來。今天的發布會不僅是一個產品的發布，更是合作的新起點。未來，華為香港將繼續與各位合作夥伴深入合作，推動創新產品和解決方案的落地，共同服務好香港的客戶。」

展區照片

面向中小企業實際業務需求場景，華為eKit升級場景化方案，將小微場景延展至中型場景，如經濟型酒店場景透過「多合一酒店面板 AP+GE&2.5G融合接入交換機+全光核心交換機」實現應用場景規模升級，中小企業辦公場景透過「Wi-Fi 7 AP+2.5GE交換機+10G核心交換機」實現帶寬容量升級；K12教育場景透過「小型multi-GE POE交換機+10G核心交換機+全新Wi-Fi 7 AP」實現FTTC (fiber to the classroom)乃至全校Wi-Fi架構升級，這些場景化方案不但擴展了華為夥伴的業務邊際，也給全港各行業客戶提供更多樣、更優質、更全面的選擇。

面對香港廣闊的中小企業市場，華為將更多倚重本地夥伴的力量，透過賦能夥伴，採用高效的分銷拓展模式，深度挖掘市場潛力；透過整合政策資源、優勢產品、創新解決方案、專業服務和先進數字工具平台，助力香港分銷夥伴不斷開拓中小企業市場，攜手夥伴共同成長，以靈活智能的產品與解決方案為基石，助力萬千企業輕鬆實現數智化升級。

華為坤靈（HUAWEI eKit）將持續面向中小企業及海量市場需求打造適銷產品，不斷深化技術創新，優化產品性能，確保每一款產品都能精準對接市場需求，並進一步透過新品持續助力夥伴提升銷售規模，圍繞夥伴的營、銷、規、建、維、優全旅程，將手機端APP、PC端SNC和設備內置EasyWeb統一升級至SOHO UI 2.0，提供智能開局、智能排障、智能網優等內置智能輔助功能，幫助夥伴提升效率，助力香港中小企業實現數智化轉型與智能化升級。