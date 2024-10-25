內地城投非標融資違約規模或破千億元人幣　創歷史新高

外電報道，內地城投公司發行的非標準債權融資，金額達6萬億元人民幣（下同），但頻頻面臨包括存量產品頻繁暴雷、新增渠道收緊、大量投資者蒙受損失等困境。非標產品的違約雖然沒有官方統計相關規模，但分析師估計其規模約為 8000 億美元（約1124億元人民幣），創歷史新高。



城投非標融資規模達6萬億元人民幣

《彭博》引述數據顯示，今年前9個月共有60只城投非標產品披露違約或進行風險提示，同比成長20%，為至少2019年以來同期最高水平。由於非標發行方或受托人通常不披露違約規模等細節，20個已知規模的產品合計45.5億元。

需要理解的是，城投債可以分為標準化債券，與非標準債權融資，當中後者主要是以理財產品形式及於地方金融交易所發行的產品，例如資產管理計劃、定向融資計劃、可轉債，或收益權產品等，而主要參與投資的多為個人投資者。而發債人即城投公司最大股東及受益人是地方政府，因此在城市建設項目會成為優先選擇的合作方，而進行的融資也普遍被視為地方政府債務，所以城投公司又被定義為「地方政府的投融資平台」。

而內地不少個人投資者深受其害，當中60歲的Lulu Fang的生活從去年8月開始天翻地覆，直原因是她購買的5個貴州政信類產品全部逾期，除1個進行了清算，其餘四個產品投入共計1500萬元的本金目前不知去向。政信類產品通常為具有地方政府背景的國企或平台進行融資。「工作了一輩子，退休後養老的錢都存進去了。我現在的生活完全是一塌糊塗。」

彭博報，內地城投公司發行的非標準債權融資，金額達6萬億元人民幣。﹙資料圖片﹚

不少個人投資者深受其害

《彭博》報道稱，一攬子化債政策落地以來，城投非標市場獲得的資源非常有限。中國近日還宣布計劃推出近年來支持化債力度最大的一項措施，然而市場人士指出，以時間換空間固然能解一時之困，但城投始終面臨創造可持續收入的渠道有限、轉型艱難的局面，最終仍應警惕非標風險持續釋放波及到更多金融市場的可能性。

標普全球評級董事總經理Laura Li表示，城投通過非標融資的需求肯定是有的，特別是對這些底層的城投，矛盾在於其融資成本非常高，而在化債政策的優先排序上，又要往後排，所以就造成了違約仍然是比較高的一個水平。

這背後更深層次的原因是土地財政收入大降嚴重削弱地方政府財力，中國正在推進更大力度的化債計劃。彭博早前引述知情人士表示，中國考慮允許發行總規模高達6萬億元人民幣的地方政府債，以進一步置換高成本隱性債務。

儘管中國財長近期也承諾支持地方化解隱性債務，但政策何時落地、化債範圍是否擴大、以及非標未來能否受益都還是未知數。對Fang這樣的個人投資者來說，目前的情況還沒有改善。如果不能盡快得以解決，她在深圳的房子將面臨斷供的風險。