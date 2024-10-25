TNG退出儲值支付工具（SVF）業務　預留充足財務資源保障用戶權益

TNG電子錢包向所有用戶宣布，由於公司戰略重組和內部架構調整的考慮，決定退出儲值支付工具（“SVF”）業務。退出儲值支付工具業務是公司經過投資組合和市場環境進行深入審查和研討後做出的決定。正在研究一項非儲值支付工具業務計劃，以轉變業務類型。



TNG電子錢包將會於過渡期間繼續支援所有用戶、商戶和合作夥伴。已預留充足的財務及行政資源，以確保在此期間所有用戶、商戶及服務合作夥伴的權益得到保障，包括浮動資金的贖回及相關行政程序的順利進行，並為用戶提供必要的指導及支援。

本地電子支付平台TNG的創辦人兼行政總裁江慶恩。（楊晴攝）

TNG指出將從今天10月25日下午4時30分開始進行退出流程，並於2024年12月9日終止所有服務。自2024年10月25日下午4時30分起至2024年12月9日下午6時正，TNG用戶將能夠以各種方式提取TNG電子錢包中的餘額。

我們鼓勵用戶在2024年12月9日之前可透過轉數快/銀行轉帳、朋友轉帳和萬事達卡消費以使用帳戶餘額。在2024年10月25日至12月9日期間，所有相關服務費將獲豁免。TNG電子錢包應用程式將於2024年12月9日停止服務，並將向尚有餘額的戶口收取管理費用。詳細資料可以參考公司官方網頁。

金管局要求妥善執行退出市場計劃

金管局指出已注意到TNG 因應其商業決定，退出儲值支付工具市場。就其電子錢包的儲值額，TNG已公布了退款安排。按照監管要求，TNG已將用戶的儲值額存放於信託帳戶內，確保受到信託保障，並有充足資金向所有用戶退款。用戶應密切留意TNG透過官方網頁及手機應用程式上公布的具體安排，並依照所公布的安排與TNG聯絡，取回電子錢包儲值額。

金管局已經要求持牌人妥善執行退出市場計劃，並會繼續與TNG密切跟進，確保其退款程序能暢順及有效地進行，讓用戶能有序地取回電子錢包內的儲值額，令其利益不受影響。