Linux粗暴移除俄籍員工　是挑戰還是捍衛真正言論自由？｜伽羅華

開源程式的鼻祖Linux開發社群近日在系統內移除了11位俄羅斯程式維護人員，Linux未有明確解釋，但相信與俄羅斯入侵烏克蘭有關，但剔除俄籍人員的行動遭到支持開源程式的IT業界批評做法粗暴。



作為Unix的桌面簡化版Linux，最初是以挑戰傳統桌面操作系統微軟的視窗面世，雖然它未能如當初承諾般扳倒這家閉源操作系統，但Linux仍然是操作系統一股重要的自由勢力，它受惠於一大群支持開源程式碼的IT社群，不斷為開源項目注入生命力和養份。

操作系統一向被視為網絡安全重要的一環，所以剔除俄籍人員顯然與歐美制裁俄羅斯有莫大關係，Linux的芬蘭籍創始人Linus Torvalds的回應亦間接證實這點。然而，Linus開源項目能夠成功，與它擁有一大群IT死忠有關，所以剔除俄籍人員惹來部分死忠不滿，影響可大可小。程式維護人員本身是受薪骨幹，對Linux系統內程式碼擁有一定審批權，但最終審批權仍然在創始人Linus Torvalds手上。

俄烏戰爭已持續逾兩年。（AP）

Linux有權移除 但欠缺公開解釋

Linux基金會是一家非營利性技術貿易協會，致力於促進，保護和推進Linux和協同開發，註冊地在美國加州，無論從基金會的註冊地，或是擁有芬蘭和美國雙重國籍的創始人Linus Torvalds來說，與俄籍人員切割未必沒有理據，但建立Linux開發社群的初衷是促進自由軟件（free software）的開發，施加區隔忽視了俄籍IT人員對為Linux開源項目的長期貢獻。

Linux以一刀切處理所帶來的爭議不會很快平息，最受爭議的是Linux沒有公開解釋，但根本問題在於自由軟件的定義過於簡單，最初是以言論由由的free為基礎，這也是開源社群渴望建立的理想國度，但言論自由已經不可能絕對，所以自由軟件的概念也要與時並進，特別是科技迅速發展，已經成為另類霸權的代名詞。

Linux是1991年面世，當時正值獨聯體解體，歐洲迎來長達30多年的和平年代，當時俄籍IT界被視歐洲IT界奉行自由的新生力量，但時移世易，近年俄羅斯成為區內不穩定因素，2022年2月入侵烏克蘭，至今戰事仍呈膠著狀態，韓朝軍隊更有可能捲入俄烏戰爭中，加上中東干戈未止，世界正瀕臨第三次大戰的邊緣。

2024年10月23日，美國華盛頓，圖為代表民主黨參選的賀錦麗。（Reuters）

親民主黨人倒戈 實自食惡果

Linux事件是現今地緣政治的縮影，可以反映在戰亂時代下自由派所遇到挑戰，你不能盲目建立大愛世界，因為「有人的地方，就有政治（江湖）。」最近特朗普在美國總統選情得到神奇逆轉，當中得力於不少原本支持民主黨派人士倒戈，可以說是自由派走得太左而受到反噬的惡果。

特朗普一直被自由左派人士妖魔化為獨裁領導的化身，漠視基層市民的生計和福利，關稅政策亦受到自由派經濟學者的詬病，但民主黨換上年青、但缺乏能力的賀錦麗可能是一大失著，兩人選情的勝負已不是甚麼政策的辯論，而只是誰的公關秀做得好，賀錦麗一口氣得罪全美兩大社群天主教和基督教的教眾，就已經大勢已去。

臨近11月5日的美國大選，今屆10月驚奇並非往常的預先部署，而是真正的突發事件。特朗普在賓州麥當勞店入廚炸薯條原本是一項精心策劃的公關秀，但觸發的網絡流量出奇地大，他的宣傳效果可能僅次於特朗普遇刺事件，因為它直接回應賀錦麗曾在麥當勞兼職的傳聞，甚至較馬斯克每日向搖擺州一位選民送出100萬美元獎金更能吸睛，令賓州州長夏皮羅不得不呼籲司法部應該調查向選民派大獎有否造票的嫌疑。

無論你喜不喜歡特朗普，現在很多人已開始為他重新入主白宮作出部署，特朗普奉行強美元和關稅政策，這兩項政策對全世界都有深遠影響，特別是對中國。

圖為2024年10月20日，美國前總統特朗普（Donald Trump）到訪賓夕法尼亞州的費城（Philadelphia），於一家麥當勞炸薯條拉票。（Reuters）

特朗普徵關稅 可用政策工具多

特朗普聲稱上任首日即會大徵關稅，外界預計他會對所有國家（除了簽訂貿易協議）徵收10%或20%的基本關稅，由於中國對美國貿易有巨大順差，他一直恐嚇會對中國將徵收額外60%或傳聞的200%關稅，如果要即時徵收，特朗普可以引用美國《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），他有這項權力，當然有人可以訴諸法律挑戰他的決定，但要推翻它運用這項權力並非易事。

除了IEEPA外，他加徵關稅的政策工具箱非常充裕，包括《1974年貿易法》的122條款和301條款、《1962年貿易擴張法》的232條款、1930年關稅法的338條款。其中，特朗普於2018年對中國啟動《1974年貿易法》的301條款，開徵關稅的法律基礎是1962年貿易擴張法第232條款。不過，引用這些法律按例需要進行調查，如果要上任首日實施，行使屬於總統權力的IEEPA是最為便捷的政策工具。

當美國對外大徵關稅，可以預計其他國家不會坐視不理，必定進行貿易反制和報復，現在全球貿易保護氛圍較疫情前只有過之而無不及，中國對外傾銷鋼材、鋁合金、光伏板、鋰電池和電動車，已經遭到不少國家提高從中國進口商品的關稅，特朗普上場後，關稅戰將進入新高潮，在這種情況下，很難想像通脹回落，所以減息潮會較大家想像來得慢，明年底美息能否如美聯儲所預期降至3.5厘水平未必樂觀，10年期債息近日回升至4.2%以上，便是最佳證明。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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