TVB股價曾飆逾7%　料全年可錄得正數EBITDA

電視廣播（0511，TVB）指出預計在2024年全年實現顯著正數EBITDA。公司指出基於目前的業務勢頭，重申在不考慮特殊一次性項目（如有）的情況下，在截至今年下半年將會實現正數淨利潤的期望。



TVB股價午後升幅擴大，曾高見3.43元，飆7.5%。截至下午2時28分，報3.29元，升3.1%。

第3季廣告收入按年增逾8%

公司指出於香港地面免費頻道的廣告收入於進入下半年仍然保持強勁。建基於本年度前兩個季度取得的增長基礎上，第3季度來自廣告客戶的整體收入較去年同期增長超過8%。隨著本年度第4季度廣告預訂情況穩固，的廣告收入有望在2024全年實現強勁的雙位數增長。這有賴於本年度黃金時段電視廣告價格保持穩定，許多藍籌企業廣告客戶回歸到我們的地面電視平台，以及持續創造熱門內容的能力。例如，選秀節目「中年好聲音」在本季度開始播出第3季，首次有來自馬來西亞和廣東的參賽者與香港參賽者同台比賽，再次因其穩定的高收視率而吸引大量贊助和廣告。

本集團的OTT串流業務方面，於第3季度內，雖然高端myTV Gold訂戶因為其中一個電信服務捆綁合作夥伴於季內遭遇的客戶流失率增加，而相比截至今年6月底及去年9月底分別輕微下跌3%和2%，但所有服務層級的平均每月活躍用戶人數（MAU）仍維持約200萬。

公司又表示自今年初以來表現出色的myTV Super平台數碼廣告收入，於第3季度內較去年第3季增長超過30%。因此，數碼廣告收入亦有望在今年全年實現強勁的雙位數增長。

台慶劇《企業強人》

台慶劇《企業強人》

內地業務方面，公司指出戲劇製作團隊於第3季正忙於拍攝和製作在今年第2季度開始的三部合拍劇：「刑偵12」、「巨塔之后」和「金式森林」。同時，於第3季，兩部合拍劇「反黑英雄」和「企業强人」開始在騰訊視頻上播出，而第三部合拍劇「法證先鋒VI」則在優酷首播。

料在「雙11」和「雙12」舉行更多直播場次

另外，在多渠道網絡（MCN）業務方面，於第3季內通過電商直播活動繼續吸引了大批觀眾，儘管與截至第2季相比舉行的場次稍微減少。此乃由於內地網上零售進入季節性淡季，没有重要節日。在更為繁忙的第四季度，特別是在「雙11」和「雙12」購物節期間，預計將舉行更多的直播場次。